Наследникам могут разрешить распоряжаться остатком на Едином налоговом счете

24 июля. FINMARKET.RU - В ФНС предложили разрешить наследникам распоряжаться положительным остатком на Едином налоговом счете (ЕНС). Об этом "Ведомостям" рассказал знакомый с инициативой налоговиков собеседник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. Как уточнил один из них, на данный момент предложенные поправки в Налоговый кодекс (НК) находятся на рассмотрении в Минфине.

- новый универсальный принцип расчетов с бюджетом, запущенный с 1 января для бизнеса и граждан. Он предполагает зачисление плательщиком средств на спецсчет, а затем налоговая самостоятельно распределяет сумму по видам налогов. Переплаты можно вернуть по заявлению.

Как сообщал в июне "Ведомостям" представитель налоговой службы, компании и граждане за неполные полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов.

Раньше не было прецедентов, когда наследник мог претендовать на переплаты умершего родственника, поскольку механизм работал иначе: уже перечисленные средства сразу списывались в бюджет и просто так их вернуть было нельзя.