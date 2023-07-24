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24 июля 2023 года 08:33
Наследникам могут разрешить распоряжаться остатком на Едином налоговом счете
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 июля. FINMARKET.RU - В ФНС предложили разрешить наследникам распоряжаться положительным остатком на Едином налоговом счете (ЕНС). Об этом "Ведомостям" рассказал знакомый с инициативой налоговиков собеседник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. Как уточнил один из них, на данный момент предложенные поправки в Налоговый кодекс (НК) находятся на рассмотрении в Минфине. ЕНС - новый универсальный принцип расчетов с бюджетом, запущенный с 1 января для бизнеса и граждан. Он предполагает зачисление плательщиком средств на спецсчет, а затем налоговая самостоятельно распределяет сумму по видам налогов. Переплаты можно вернуть по заявлению. Как сообщал в июне "Ведомостям" представитель налоговой службы, компании и граждане за неполные полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов. Раньше не было прецедентов, когда наследник мог претендовать на переплаты умершего родственника, поскольку механизм работал иначе: уже перечисленные средства сразу списывались в бюджет и просто так их вернуть было нельзя.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЕНС, наследники
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