В промышленности усугубляется проблема кадрового дефицита

21 июля. FINMARKET.RU - В российской промышленности установлен новый "рекорд" кадрового дефицита за всю 27-летнюю историю наблюдений этого показателя (с 1996 года), сообщили в Институте экономической политики им. Гайдара (ИЭП) по итогам опроса промпредприятий, пишет "Независимая газета"

В начале третьего квартала 2023 года о недостатке работников заявили 42% предприятий. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле этого года - 36%. Как следует из пояснений заведующего лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергея Цухло для "НГ", в данном случае у предприятий спрашивали, как они оценивают текущую численность занятых в связи с ожидаемым в ближайшей перспективе спросом.

Наиболее острая нехватка кадров в легкой промышленности - там на нее жалуются свыше 70% предприятий. В машиностроении о дефиците кадров заявляют 42% предприятий, в химической промышленности - 32%, в пищевой - 22%.

Были и другие вопросы - например, о том, что сейчас, то есть в начале третьего квартала, больше всего сдерживает рост производства. Судя по материалам ИЭП, три главных ограничителя по версии предприятий выглядят так: неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив (54% упоминаний), нехватка квалифицированных кадров (41%), внутренний платежеспособный спрос - тоже 41%.

В свою очередь, эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, проанализировав результаты опросов Росстата, заявляют, что во втором квартале 2023-го о недостатке квалифицированных рабочих как об ограничителе промышленного роста сообщали 16% предприятий добывающего сектора и 25% предприятий в обрабатывающих отраслях. В этом случае недостаток квалифицированных кадров оказался в списке ограничителей на пятом месте.

По оценкам ВШЭ, каскадный уход с российского промышленного рынка иностранных компаний скорее всего не приведет к спаду производства, "однако для минимизации возможных потерь необходимо не только попытаться увеличить численность занятых в обрабатывающей промышленности, но и найти способы привлечения наиболее квалифицированных кадров".

На длинном периоде решить проблему можно за счет увеличения вложений в человеческий капитал (в образование, здравоохранение, науку) и ускоренной подготовки и переподготовки работников на предприятиях, поясняют экономисты.