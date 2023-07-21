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21 июля 2023 года 09:29
В концепцию развития квантовой отрасли вошли меры поддержки российских разработчиков
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Александр Рюмин/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - В концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков — субсидирование их проектов, стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли, пишет "Коммерсант". Одним из ответственных за ее реализацию названо ОАО РЖД. Документ посвящен регулированию отрасли квантовых коммуникаций и поддержке отечественных разработчиков таких решений. Из него следует, что власти намерены ограничить закупку зарубежного программного обеспечения и оборудования для квантовых решений, а именно внести иностранные технологии в постановление правительства №616, которое запрещает приобретать иностранные товары для безопасности государства. Также предлагается использовать единый реестр квантовых технологий для планирования мер господдержки российских производителей. Но в то же время авторы предлагают привлекать иностранных специалистов для развития отрасли и для этого предоставить им льготы, соответствующие тем, что сейчас действуют для работников российских IT-организаций. Применение квантовых технологий авторы концепции видят в первую очередь в безопасности, например защите электронного голосования, межведомственного взаимодействия, конфиденциальной информации и др., а также в транспорте и связи.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, квантовая отрасль, поддержка
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