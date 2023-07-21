.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В концепцию развития квантовой отрасли вошли меры поддержки российских разработчиков
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

21 июля 2023 года 09:29

В концепцию развития квантовой отрасли вошли меры поддержки российских разработчиков

 0  
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - В концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков — субсидирование их проектов, стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли, пишет "Коммерсант". Одним из ответственных за ее реализацию названо ОАО РЖД.

Документ посвящен регулированию отрасли квантовых коммуникаций и поддержке отечественных разработчиков таких решений. Из него следует, что власти намерены ограничить закупку зарубежного программного обеспечения и оборудования для квантовых решений, а именно внести иностранные технологии в постановление правительства №616, которое запрещает приобретать иностранные товары для безопасности государства. Также предлагается использовать единый реестр квантовых технологий для планирования мер господдержки российских производителей.

Но в то же время авторы предлагают привлекать иностранных специалистов для развития отрасли и для этого предоставить им льготы, соответствующие тем, что сейчас действуют для работников российских IT-организаций.

Применение квантовых технологий авторы концепции видят в первую очередь в безопасности, например защите электронного голосования, межведомственного взаимодействия, конфиденциальной информации и др., а также в транспорте и связи.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  квантовая отрасль,  поддержка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.