В концепцию развития квантовой отрасли вошли меры поддержки российских разработчиков

21 июля. FINMARKET.RU - В концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков — субсидирование их проектов, стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли, пишет "Коммерсант" . Одним из ответственных за ее реализацию названо ОАО РЖД.

Документ посвящен регулированию отрасли квантовых коммуникаций и поддержке отечественных разработчиков таких решений. Из него следует, что власти намерены ограничить закупку зарубежного программного обеспечения и оборудования для квантовых решений, а именно внести иностранные технологии в постановление правительства №616, которое запрещает приобретать иностранные товары для безопасности государства. Также предлагается использовать единый реестр квантовых технологий для планирования мер господдержки российских производителей.

Но в то же время авторы предлагают привлекать иностранных специалистов для развития отрасли и для этого предоставить им льготы, соответствующие тем, что сейчас действуют для работников российских IT-организаций.

Применение квантовых технологий авторы концепции видят в первую очередь в безопасности, например защите электронного голосования, межведомственного взаимодействия, конфиденциальной информации и др., а также в транспорте и связи.