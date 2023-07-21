Минфин оценит целесообразность турсбора в регионах

21 июля. FINMARKET.RU - В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора - суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, Минфин собирается оценить эффективность этого квазиналога в 2023-2024 гг. Информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с планами ведомства. По их словам, введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге, приводит к удорожанию услуг, что противоречит целенаправленным усилиям правительства по снижению нагрузки на отрасль (власти в прошлом году обнулили НДС для гостиниц и туроператоров). Более того, проконтролировать целевой характер платежей также достаточно сложно, уточнил один из источников. По итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить, сохранять ли в принципе инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде.

Как пояснил "Ведомостям" близкий к правительству источник, уже сейчас понятно, что курортный сбор - малоэффективный инструмент с точки зрения как администрирования (деньги с туристов взимают гостиницы), так и прозрачности (возможно уклонение от его уплаты).

Если заниматься вопросом инфраструктуры всерьез, то сбор надо делать отдельной главой Налогового кодекса и поручать его администрирование ФНС. Впрочем, обсуждение модернизации механизма в правительстве пока не ведется, подчеркнул он.

В ходе проведения эксперимента выявлены недостатки, которые снижают эффективность сбора, отметил представитель Минфина. Среди них - отсутствие единого администратора, непрозрачность исчисления курортного сбора и его перевода операторами в бюджет, дополнительные расходы, связанные с администрированием, перечислил он. Для устранения выявленных недостатков и упрощения администрирования, заинтересованные ведомства прорабатывают концепцию, предусматривающую модернизацию действующего механизма, сообщил он. Ответственным за проведение эксперимента и подведение его итогов является Минэкономразвития, напомнил представитель Минфина.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко (курирует туризм) сообщили, что по окончании эксперимента в конце 2024 г. будут сделаны выводы относительно его эффективности.