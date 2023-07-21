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21 июля 2023 года 08:25
В РФ появятся спецсчета для оплаты коммунальных услуг
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Александр Щербак/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Речь идет о вводе "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы", следует из документа. "Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации, - пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. - Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат". По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги. Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям (РСО поставляют воду, тепло, электричество) по решению общего собрания собственников, напомнил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК. - Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан, - считает он. Управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, отметил Кошелев. Поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению. Инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ, уверены эксперты, но при этом не решит проблему жильцов-неплательщиков.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 21.07.2023
Если из бюджета региона системно выдают субсидии юридическому лицу, управляющему МКД, то делайте эту же операцию всем гражданам этого МКД, и не будет "жильцов -неплательщиков". Если учесть, что субсидии из бюджета региона получают и другие МКД, то делайте этот вид операций для всех граждан всех МКД, которые получают субсидии из бюджета государственного органа власти.
Istina 21.07.2023
Прежде, чем писать о " жильцах-неплательщиках", не мешало определить - а почему люди не платят, и не платят ли, или граждане оплачивают, а им рисуют ложные задолженности. Есть анализ? Нет. Есть системный анализ причин "жильцов-неплательщиков", и системный анализ юридических лиц- неплательщиков, с этого же платного рынка ЖКХ? нет. Это и есть качество федерального менеджмента. Формируем благоприятные условия для неприемлемых практик на рынке ЖКХ, а затем выдаем инициативы "прозрачности".
Istina 21.07.2023
Полная некомпетентность разработчика - Минстроя РФ, и тех, кто продвигает серые технологии. Следует направить свои усилия и разработки в пользу граждан, не обманывая их новыми инициативами "повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ". Следует срочно отменить все послабления, и обязать юридических лиц, работающих на рынке ЖКХ, выполнить то, что не делали в период послаблений, объявленных Правительством РФ. Обязать этих юридических лиц исполнить обязательства, за которые получают вознаграждение.
Istina 21.07.2023
"Поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению". Зачем вводить в заблуждение граждан? Удобно реализовывать новую инициативу по типу темы кап.ремонта. Но, кто "повысит", и как "повысит" контроль над средствами - доступ к счетам имеет только лицо, уполномоченное на это действие. Но, кто "даст уверенность", и как будет свидетельствовать целевое использование денежных средств граждан.
Istina 21.07.2023
Минстрой РФ, ведомственные общественные советы, ГД РФ, профильные комитеты ГД РФ провалили работу по установлению прозрачности деятельности организаций, управляющих МКД, Не установили оборотные штрафы с момента действия №731-ПП для нарушителей законодательства РФ, для государственных служащих контрольных и надзорных органов за бездействие в пользу юридических лиц, извлекающих необоснованные доходы на рынке ЖКХ.
Istina 21.07.2023
"Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат". Жильцу дома обязаны ответить те, кто изъявил желание управлять МКД. И, жилец дома, плательщик имеет полное право спросить: "Где деньги?". И, не просто спросить, а выставит требование - предоставить документы, подтверждающие исполнение работ (услуг) в момент управления МКД.
Istina 21.07.2023
Мосэнергосбыту граждане оплачивают напрямую, без посредников, без решений собраний жильцов. И, это правильно. Никаких посредников при переводе денежных средств граждан. Исключите норму, установленную во вред гражданам, и в пользу денежных оборотов на счетах юридических лиц, осуществляющих бизнес на платном рынке ЖКХ государства, и не останется необходимости в спорных движениях текущего периода.
Istina 21.07.2023
"Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям (РСО поставляют воду, тепло, электричество) по решению общего собрания собственников, напомнил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев". В интересах организованной группы лиц, осуществляющей деятельность на рынке ЖКХ Российской Федерации Минстрой РФ, ГД РФ приняли решение спорное, не отвечающие требованиям ГК РФ, и законным интересам граждан. А именно, гражданин Российской Федерации имеет полное право производить оплату поставщику услуг без каких -либо дополнительных условий со стороны интересантов. Решение о проведение собрания на тему прямых договоров - неверное решение власти.
Istina 21.07.2023
"Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации, - пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев". Нет УК в ЖК РФ. есть УО. Нет "общего котла", есть денежные средства граждан, для целевого использования - оплаты поставщиков коммунальных услуг, прямых продавцов - покупателям, управляющим организациям, юридическим лица, осуществляющим деятельность в сфере управления МКД. УО - третье лицо, посредник между покупателем, ФЛ, и поставщиком, ресурсоснабжающей организацией, конечным получателем денежных средств граждан. Третье лицо, посредник - обязан перечислить средства граждан, полученные за коммунальные услуги, поставщику, конечному получателю денежных средств граждан за поставленные услуги.
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