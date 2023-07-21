В РФ появятся спецсчета для оплаты коммунальных услуг

21 июля. FINMARKET.RU - Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Речь идет о вводе "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы", следует из документа.

"Сейчас деньги попадают наУК, в общий котел, и становятся собственностью организации, - пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству иВладимир Кошелев. - Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат". По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям (РСО поставляют воду, тепло, электричество) по решению общего собрания собственников, напомнил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК. - Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан, - считает он.

Управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, отметил Кошелев. Поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению.

Инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ, уверены эксперты, но при этом не решит проблему жильцов-неплательщиков.