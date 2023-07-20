У невыездных должников начнут изымать загранпаспорта

20 июля. FINMARKET.RU - Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у включенных в списки невыездных должников и банкротов, пишет "Российская газета"

По данным Федеральной службы судебных приставов России, за 5 месяцев т.г. в списки невыездных были включены более 6,6 млн должников. Главная неприятность, которая грозит им на границе, это закрывшиеся прямо перед носом ворота. В перспективе же у невыездного должника пограничники скорее всего заберут загранпаспорт. Хотя вполне вероятно, что и до границы человек не дойдет, так как раньше изъять паспорт у него должны будут судебные приставы. Не навсегда. После выплаты долга документ будет возвращен.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в госорган, осуществивший их выдачу. Соответственно, человеку за документом придется потом идти в миграционную службу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда человеку придется сдать свой загранпаспорт. Например, если человек получил доступ к гостайне. Или призван на военную службу. Или по каким-то причинам его паспорт стал недействительным. И т.п.

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов пояснил: новые нормы предусматривают, что в случае изъятиясоставляется соответствующий документ. На руках у человека останется официальная бумага, по которой потом можно будет обратно получить свой загранпаспорт.

По его мнению, проект соответствующего постановления сейчас находится в разработке, и к моменту вступления закона в силу порядок изъятия, передачи и сроки будут определены подзаконным актом.