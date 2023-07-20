Госкомпании обяжут использовать ИИ при получении субсидий выше определенного уровня

20 июля. FINMARKET.RU -обяжут внедрять продукты с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) при получении государственных субсидий выше определенного уровня, заявил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"То есть компании, если будут получать субсидию какую-то из бюджета выше определенной суммы, они должны будут у себя внедрить то или иное решение с использованием искусственного интеллекта. Мы тем самым поощряем спрос на все эти разработки", - сказал Решетников в ходе совещания президентаВладимира Путина с членами правительства.

По словам министра, уже достигнута соответствующая договоренность с Минфином. Решетников уточнил, что со следующего года этот подход планируется протестировать в сельском хозяйстве, на транспорте, в промышленности и здравоохранении - в тех отраслях, где уже есть большой спектр решений по

Глава Минэкономразвития также заявил о необходимости предоставления разработчикам доступа к обезличенным данным. "Весь искусственный интеллект строится на обработке больших массивов данных. Это условие развития всей отрасли. Это ключевой вопрос, по которому необходимо ускорить работу", - подчеркнул министр.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта о больших данных, касающиеся доступа разработчиков к данным. "Получилась конструкция, которая исходит из безусловной защиты интересов и прав граждан и при этом все-таки обеспечивает доступ разработчиков к большим данным", - сказал Шадаев.

По его словам, в рамках поправок согласованы процедуры обезличивания данных, определен порядок формирования дата-сетов, необходимых для машинного обучения. Кроме того, определены правила, на которых внешние разработчики смогут получить доступ к данным для того, чтобы обучать нейросети. Поправками предусмотрен "прямой однозначный запрет" на обработку big data, если это создает риски причинения вреда гражданам, обороне и безопасности. При этом доступ внешних разработчиков к большим данным будет возможен только в случае подтверждения отсутствия там сведений, которые позволят идентифицировать гражданина.

"То есть мы исключаем любую персонификацию обрабатываемых больших данных", - подчеркнул Шадаев.

Кроме того, согласно поправкам, внешний доступ к большим данным будет запрещен иностранным гражданам и компаниям с доминирующим иностранным участием.

Решетников также заявил, что в РФ необходимо формировать условия для создания собственных вычислительных мощностей, причем на будущее, кратно больших, чем есть сейчас. Помимо этого, по словам министра, необходимо поддержать ученых и молодые компании грантами на доступ к этим вычислительным мощностям - с тем, чтобы они могли разрабатывать и обучать сложные нейросети с использованием большего количества параметров, а также совершенствовать их архитектуру.

Глава Минэкономразвития сообщил также, что эти задачи будут интегрированы в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она была принята в 2019 году, сейчас же завершается работа над ее обновлением.

По словам министра, рассмотреть актуализированный документ планируется уже в сентябре.