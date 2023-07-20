Бизнес просит смягчить ограничения на оборот пластика в РФ

20 июля. FINMARKET.RU - Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила скорректировать проект об ограничении (запрете) на оборот пластиковых изделий в России, сообщили "Известия" в объединении. Письма с рекомендациями направлены в два комитета Госдумы - по экологии и аграрно-продовольственной политике.

Предлагается исключить меры по ограничению (запрету) использования таких изделий и вместо этого сделать приоритетом проекта развитие технологий переработки отходов. В частности, ТПП просит Минпромторг и Минприроды пересмотреть полный или частичный запрет на пластиковую упаковку в АПК, в пищевой и перерабатывающей отраслях.

Бизнес также рекомендует увеличить срок переходного периода на альтернативные материалы как минимум до 2030 года.нацелены на снижение возможных рисков для экономики страны в условиях санкционного давления недружественных стран, отмечается в документах.

По оценкам независимых экспертов, потери от запрета производства и оборота только 5-ти видов упаковки в налоговых поступлениях составят не менее 2,8 млрд руб. в год, сокращение рабочих мест - 4,5 тыс. сотрудников, затраты на перевооружение - минимум 142 млрд, подчеркивается в документах. Отмечается, что самые серьезные проблемы возникнут у предприятий малого и среднего бизнеса из-за резкого роста издержек как на упаковку, логистику, так и на техническое перевооружение, что в итоге может привести к прекращению деятельности.