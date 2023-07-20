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20 июля 2023 года 08:40
Власти хотят расширить режим налогового мониторинга
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ и ФНС решили расширить режим налогового мониторинга, охватив им большее количество компаний. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к налоговому мониторингу вправе присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб. Вопрос снижения пороговых требований к участникам налогового мониторинга прорабатывается Минфином совместно с ФНС, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Мониторинг позволяет существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сместить акцент с наказания за правонарушение на недопущение его совершения, подчеркнул он. Планы по расширению его периметра - стратегическая цель, обозначенная правительством в принятой концепции развития налогового мониторинга, указал собеседник. "Минфин постепенно открывает двери для новых потенциальных участников этой формы налогового контроля", - заявили в министерстве. Как сказал "Ведомостям" представитель ФНС, снижение пороговых критериев позволит воспользоваться сервисом представителям среднего бизнеса. С 2016 по 2023 гг. число компаний, которые перешли на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом, выросло с 7 до 445, добавил он. А с 2024 г. ведомство прогнозирует рост числа участников еще на 150 компаний, до 2030 г. к режиму планируют присоединиться более 300 компаний, отметил собеседник.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, компании, налоги, мониторинг
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