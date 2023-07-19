Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года.
За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия. Третье место по количеству упоминаний занял Россельхозбанк, по показателю заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Тинькофф Банк. В пятерку лидеров также вошел банк ФК "Открытие".
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 57 658 упоминаний (45 831 в мае). Вторую позицию занял ВТБ - 25 652 упоминания (25 147 в мае), за ним следует Россельхозбанк - 11 634 упоминания (14 777 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 46% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил более 16%, заметность Промсвязьбанка выросла почти в два раза по сравнению с маем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 341,9 млн (+31%, 260,6 млн в мае). На втором месте - ВТБ с результатом 286,8 млн, показатель охватов вырос на 14% (251,3 млн в мае). Третью строчку занял Тинькофф Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли почти на 20% - до 141 млн (117,8 млн в мае).
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 14-17 июня. Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика - новый курс. Приоритеты и альтернативы". Глава банка Герман Греф, выступавший модератором встречи, отметил профессиональную работу правительства и Банка России в период беспрецедентного санкционного давления на отечественную экономику.
Сбербанк спрогнозировал рост выдач своей ипотеки в 2023 году почти в 1,5 раза - до 3,8 триллиона рублей, в результате портфель вырастет на 25%. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал первый зампред правления Кирилл Царев. По его словам, средний срок ипотеки в Сбербанке вырос на 6 лет - до 24 лет, при этом россияне выплачивают кредит в среднем за 4,25 года.
Также в Сбербанке рассказали о новом приеме банковских мошенников - для подтверждения своих легенд злоумышленники начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.
В медиаполе ВТБ также заметное место занимали новости с Петербургского экономического форума. Глава кредитной организации Андрей Костин объявил об отказе банка от участия в сделке по покупке доли в "Яндексе". По его мнению, предложенные условия продажи доли в бизнесе компании несправедливы - актив можно передать под управление по схеме Fortum. Расчеты с инвесторами из США могут быть заморожены на время, пока не кончатся санкции.
Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ спрогнозировал рекордный рост объема выдачи ипотеки в России в 2023 году. По оценке ВТБ, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть больше, чем в 2022 году.
Ключевые новости в информационном поле Россельхозбанка были связаны с событиями вокруг "зерновой сделки". Президент Владимир Путин заявил, что Россию "в очередной раз обманули", Запад не сделал ничего для экспорта российского зерна. Он уточнил: российской стороне было обещано, что ее зерно не будет подвергаться "репрессиям", не будут чиниться препятствия для экспорта. Президент также подчеркнул, что Россия
участвует в "зерновой сделке" не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке.
Аналитики Россельхозбанка определили пять ключевых арабских стран, обладающих потенциалом опережающего роста для поставок сельскохозяйственной продукции из России. Среди них: ОАЭ, Судан, Алжир, Йемен, Оман. Сейчас на арабские страны приходится $6 млрд, или 14% (по данным за 2022 год) экспорта российской сельхозпродукции.
Промсвязьбанк также принимал активное участие в ПМЭФ, в рамках форума был заключен меморандум о расширении сотрудничества с финансовым маркетплейсом "Сравни". Соглашение предусматривает развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе.
В рамках ПМЭФ также был представлен новый индекс, измеряющий вовлеченность населения в сферу сбережений и инвестиций, разработанный Промсвязьбанком совместно с НИФИ Минфина. Основной показатель индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян (ИСИАР) составил 54 пункта из 100 возможных. Полученные данные свидетельствуют об открытой возможности существенного увеличения инвестиционно-сберегательной активности россиян, а для этого необходимо развитие финансовой грамотности.
Наиболее охватным инфоповодом в медиаполе Тинькофф Банка стала новость о введении комиссии в размере 1% за пополнение счета наличными долларами и евро. Комиссия будет взиматься в банкоматах и сервисах "Тинькофф", а также через кассово-инкассаторский центр, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.
Также Тинькофф Банк в июне объявил о запуске частного университета для подготовки IT-специалистов, который будет создан на основе STEM-модели, предполагающей объединение науки, технологий, инженерии и математики.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, июнь 2023
|Упоминания в СМИ, май 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|57 658
|45 831
|25,8
|2
|ВТБ
|25 652
|25 147
|2,0
|3
|Россельхозбанк
|11 634
|14 777
|-2137
|4
|ФК Открытие
|9 107
|10 166
|-10,4
|5
|Промсвязьбанк
|8 135
|6 184
|31,5
|6
|Тинькофф Банк
|7 952
|8 045
|-1,2
|7
|Газпромбанк
|7 369
|6 443
|14,4
|8
|Альфа-банк
|5 593
|5 374
|4,1
|9
|Совкомбанк
|3 167
|3 097
|2,3
|10
|Росбанк
|2 758
|3 485
|-20,9
|11
|Банк ДОМ.РФ
|2 613
|2 162
|20,9
|12
|Райффайзенбанк
|2 382
|2 496
|-4,6
|13
|Росгосстрахбанк
|2 224
|1 955
|13,8
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 174
|3 020
|-28,0
|15
|МТС Банк
|1 936
|3 907
|-50,4
|16
|Банк Санкт-Петербург
|1 820
|1 953
|-6,8
|17
|Почта банк
|1 778
|1 755
|1,3
|18
|РНКБ Банк
|1 675
|1 028
|62,9
|19
|Банк Синара
|1 647
|1 814
|-9,2
|20
|Московский Кредитный Банк
|1 492
|2 150
|-30,6
|21
|АБ "Россия"
|1 442
|258
|468,9
|22
|Новикомбанк
|1 256
|993
|26,5
|23
|Ренессанс Кредит
|1 102
|625
|76,3
|24
|Дальневосточный банк
|1 004
|628
|59,9
|25
|Банк ЗЕНИТ
|947
|1 231
|-23,1
|26
|Примсоцбанк
|896
|1 147
|-21,9
|27
|Банк ТРАСТ
|836
|535
|56,3
|28
|МСП Банк
|821
|761
|7,9
|29
|ЮниКредит Банк
|756
|346
|118,5
|30
|ББР Банк
|749
|736
|1,8
|31
|ХКФ Банк
|743
|748
|-0,7
|32
|КБ "Центр-инвест"
|727
|645
|12,7
|33
|Алмазэргиэнбанк
|667
|312
|113,8
|34
|Bank of China
|663
|151
|339,1
|35
|Ак Барс Банк
|592
|489
|21,1
|36
|Банк Русский Стандарт
|590
|1 070
|-44,9
|37
|ОТП Банк
|499
|480
|4,0
|38
|"Локо-Банк"
|494
|109
|353,2
|39
|Абсолют Банк
|488
|569
|-14,2
|40
|Банк Левобережный
|486
|523
|-7,1
|41
|УБРиР
|417
|1 182
|-64,7
|42
|Экспобанк
|398
|203
|96,1
|43
|РосДорБанк
|391
|145
|169,7
|44
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|375
|554
|-32,3
|45
|Генбанк
|346
|122
|183,6
|46
|ВБРР
|329
|836
|-60,6
|47
|Росэксимбанк
|329
|317
|3,8
|48
|Транскапиталбанк
|325
|492
|-33,9
|49
|Модульбанк
|301
|161
|87,0
|50
|Сетелем Банк
|296
|69
|320,0
|
|Название
|Индекс заметности, июнь 2023
|Индекс заметности, май 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|10 868 923
|7 456 066
|45,8
|2
|ВТБ
|3 875 461
|3 331 422
|16,3
|3
|Промсвязьбанк
|1 977 388
|993 405
|99,1
|4
|Россельхозбанк
|1 617 275
|2 154 532
|-24,9
|5
|ФК Открытие
|1 194 446
|1 142 632
|4,5
|6
|Тинькофф Банк
|1 105 195
|957 287
|15,5
|7
|Газпромбанк
|960 340
|696 359
|37,9
|8
|Альфа-Банк
|767 666
|815 340
|-5,8
|9
|Банк ДОМ.РФ
|548 745
|322 315
|70,3
|10
|Банк УРАЛСИБ
|423 395
|555 104
|-23,7
|11
|Райффайзенбанк
|420 148
|578 599
|-27,4
|12
|Совкомбанк
|401 100
|425 782
|-5,8
|13
|Росбанк
|373 283
|432 869
|-13,8
|14
|Росгосстрахбанк
|351 237
|269 733
|30,2
|15
|РНКБ Банк
|350 518
|233 992
|49,8
|16
|Банк ТРАСТ
|333 780
|139 762
|138,8
|17
|Банк Синара
|314 058
|355 686
|-11,7
|18
|АБ "Россия"
|261 826
|16 110
|1525,2
|19
|Банк Санкт-Петербург
|257 374
|326 562
|-21,2
|20
|Почта банк
|243 621
|204 786
|19,0
|21
|МСП Банк
|181 515
|105 431
|72,2
|22
|Bank of China
|178 915
|12 446
|1337,5
|23
|Московский Кредитный Банк
|173 589
|191 224
|-9,2
|24
|КБ "Центр-инвест"
|168 583
|135 434
|24,5
|25
|ХКФ Банк
|148 671
|37 931
|292,0
|26
|МТС Банк
|132 434
|344 055
|-61,5
|27
|РН Банк
|97 483
|2 672
|3548,3
|28
|Новикомбанк
|91 321
|107 248
|-14,9
|29
|"Локо-Банк"
|80 158
|23 811
|236,6
|30
|Ак Барс Банк
|79 991
|59 701
|34,0
|31
|Банк БКФ
|79 251
|112 53
|-29,6
|32
|УБРиР
|76 130
|171 659
|-55,7
|33
|Банк "Точка"
|75 823
|25 336
|199,3
|34
|Банк Русский Стандарт
|75 015
|132 096
|-43,2
|35
|Абсолют Банк
|66 378
|52 256
|27,0
|36
|ЮниКредит Банк
|64 111
|40 621
|57,8
|37
|НДБ-Банк
|63 904
|54 340
|17,6
|38
|Ренессанс Кредит
|57 676
|39 487
|46,1
|39
|КБ Восточный
|56 560
|8 150
|594,0
|40
|Банк ЗЕНИТ
|52 672
|94 990
|-44,5
|41
|Реалист Банк
|52 190
|27 403
|90,5
|42
|Экспобанк
|51 455
|19 931
|158,2
|43
|Росэкимбанк
|44 347
|7 906
|460,9
|44
|Банк "Кубань Кредит"
|43 164
|25 768
|67,5
|45
|Джей энд Ти Банк
|42 023
|450
|9238,4
|46
|Ситибанк
|39 932
|67 751
|-41,1
|47
|Банк Левобережный
|37 786
|41 979
|53,6
|48
|Кредит Европа Банк
|36 913
|31 712
|16,4
|49
|Модульбанк
|34 965
|25 937
|34,8
|50
|РосДорБанк
|34 379
|7 361
|367,0
|
|Название
|Охват аудитории, июнь 2023
|Охват аудитории, май 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|341 933 558
|260 676 987
|31,2
|2
|ВТБ
|286 839 141
|251 315 298
|14,1
|3
|Тинькофф Банк
|141 046 051
|117 882 964
|19,6
|4
|Россельхозбанк
|135 401 043
|175 128 285
|-22,7
|5
|Промсвязьбанк
|128 323 678
|64 155 275
|100,0
|6
|Газпромбанк
|113 367 539
|95 595 708
|18,6
|7
|Альфа-Банк
|94 522 286
|95 259 850
|-0,8
|8
|АБ "Россия"
|84 201 254
|8 438 672
|897,8
|9
|ФК "Открытие"
|73 114 880
|86 754 419
|-15,7
|10
|Райффайзенбанк
|71 676 741
|73 194 589
|-2,1
|11
|Росбанк
|60 909 699
|99 611 146
|-38,9
|12
|Совкомбанк
|54 931 382
|60 494 725
|-9,2
|13
|Почта банк
|52 759 283
|83 522 082
|-36,8
|14
|Bank of China
|52 012 871
|6 675 866
|679,1
|15
|ЮниКредит Банк
|51 309 865
|19 099 633
|168,6
|16
|МТС Банк
|50 844 744
|69 166 966
|-26,5
|17
|Банк Санкт-Петербург
|49 924 558
|52 633 999
|-5,1
|18
|Московский Кредитный Банк
|45 149 399
|57 240 089
|-21,1
|19
|РН Банк
|41 920 244
|175 990
|23719,7
|20
|Банк ДОМ.РФ
|40 444 492
|55 990 518
|-27,8
|21
|РНКБ Банк
|39 419 920
|23 135 093
|70,4
|22
|Банк УРАЛСИБ
|34 991 249
|58 662 922
|-40,4
|23
|ХКФ Банк
|33 842 979
|35 212 987
|-3,9
|24
|Банк "Точка"
|31 916 028
|8 686 307
|267,4
|25
|КБ Восточный
|31 397 888
|14 845 039
|111,5
|26
|Модульбанк
|30 149 664
|20 576 719
|46,5
|27
|МСП Банк
|29 281 943
|19 565 571
|49,7
|28
|Банк Синара
|29 009 984
|27 320 737
|6,2
|29
|Росгосстрах Банк
|25 743 410
|15 798 091
|63,0
|30
|Банк ТРАСТ
|25 067 796
|22 132 855
|13,3
|31
|Новикомбанк
|25 067 796
|18 405 991
|34,1
|32
|Экспобанк
|24 020 539
|17 084 134
|40,6
|33
|Банк Русский Стандарт
|23 993 970
|61 207 628
|-60,8
|34
|Банк ЗЕНИТ
|22 299 886
|41 739 009
|-46,6
|35
|"Локо-Банк"
|21 199 847
|18 183 236
|16,6
|36
|Банк БКФ
|20 631 041
|48 080 742
|-57,1
|37
|Ренессанс Кредит
|19 723 131
|20 845 278
|-5,4
|38
|Абсолют Банк
|17 424 507
|31 712 802
|-45,1
|39
|Ситибанк
|17 381 190
|26 667 891
|-34,8
|40
|БМ-Банк
|16 992 404
|2 934 331
|479,1
|41
|Джей энд Ти Банк
|16 317 179
|670 871
|2332,2
|42
|Ак Барс Банк
|16 179 993
|11 908 830
|35,9
|43
|Алмазэргиэнбанк
|14 854 838
|2 159 235
|588,0
|44
|БКС банк
|13 671 761
|6 513 731
|109,9
|45
|Банк Левобережный
|13 593 988
|12 687 522
|7,1
|46
|УБРиРк
|13 160 862
|34 512 186
|-61,9
|47
|Транскапиталбанк
|13 130 790
|14 741 028
|-10,9
|48
|ВБРР
|13 093 350
|48 491 980
|-73,0
|49
|Нордеа Банк
|12 790 810
|28 793 184
|-55,6
|50
|АйСиБиСи Банк
|12 444 327
|8 742 140
|42,3
Главные темы публикаций:
- 1. Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
- 2. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости проведения в России новой приватизации. С ее точкой зрения согласился помощник президента Максим Орешкин
- 3. В Банке России дали сигнал о вероятном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора - оно пройдет 21 июля
- 4. Интервью главы Сбербанка газете РБК в рамках Петербургского международного экономического форума
- 5. В ночь на 24 июня после нескольких заявлений основателя ЧВК "Вагнер" в адрес Минобороны крупные российские банки резко повысили курс обмена валют
- 6. Центробанк увидел риски перегрева российской экономики на фоне отставания предложения от спроса
- 7. Глава АКРА: в ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 иностранных банков
- 8. Депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов
- 9. ВТБ отказался от участия в сделке по покупке доли в "Яндексе". Глава банка Андрей Костин предложил передать компанию под внешнее управление
- 10. Госдума приняла закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с НПФ на добровольной основе
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковского сектора, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 60 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: июнь 2023 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.07.2023.
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