Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года.

За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия. Третье место по количеству упоминаний занял Россельхозбанк, по показателю заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Тинькофф Банк. В пятерку лидеров также вошел банк ФК "Открытие".

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 57 658 упоминаний (45 831 в мае). Вторую позицию занял ВТБ - 25 652 упоминания (25 147 в мае), за ним следует Россельхозбанк - 11 634 упоминания (14 777 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 46% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил более 16%, заметность Промсвязьбанка выросла почти в два раза по сравнению с маем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 341,9 млн (+31%, 260,6 млн в мае). На втором месте - ВТБ с результатом 286,8 млн, показатель охватов вырос на 14% (251,3 млн в мае). Третью строчку занял Тинькофф Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли почти на 20% - до 141 млн (117,8 млн в мае).

В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 14-17 июня. Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика - новый курс. Приоритеты и альтернативы". Глава банка Герман Греф, выступавший модератором встречи, отметил профессиональную работу правительства и Банка России в период беспрецедентного санкционного давления на отечественную экономику.

Сбербанк спрогнозировал рост выдач своей ипотеки в 2023 году почти в 1,5 раза - до 3,8 триллиона рублей, в результате портфель вырастет на 25%. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал первый зампред правления Кирилл Царев. По его словам, средний срок ипотеки в Сбербанке вырос на 6 лет - до 24 лет, при этом россияне выплачивают кредит в среднем за 4,25 года.

Также в Сбербанке рассказали о новом приеме банковских мошенников - для подтверждения своих легенд злоумышленники начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.

В медиаполе ВТБ также заметное место занимали новости с Петербургского экономического форума. Глава кредитной организации Андрей Костин объявил об отказе банка от участия в сделке по покупке доли в "Яндексе". По его мнению, предложенные условия продажи доли в бизнесе компании несправедливы - актив можно передать под управление по схеме Fortum. Расчеты с инвесторами из США могут быть заморожены на время, пока не кончатся санкции.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ спрогнозировал рекордный рост объема выдачи ипотеки в России в 2023 году. По оценке ВТБ, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть больше, чем в 2022 году.

Ключевые новости в информационном поле Россельхозбанка были связаны с событиями вокруг "зерновой сделки". Президент Владимир Путин заявил, что Россию "в очередной раз обманули", Запад не сделал ничего для экспорта российского зерна. Он уточнил: российской стороне было обещано, что ее зерно не будет подвергаться "репрессиям", не будут чиниться препятствия для экспорта. Президент также подчеркнул, чтоучаствует в "зерновой сделке" не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке.

Аналитики Россельхозбанка определили пять ключевых арабских стран, обладающих потенциалом опережающего роста для поставок сельскохозяйственной продукции из России. Среди них: ОАЭ, Судан, Алжир, Йемен, Оман. Сейчас на арабские страны приходится $6 млрд, или 14% (по данным за 2022 год) экспорта российской сельхозпродукции.

Промсвязьбанк также принимал активное участие в ПМЭФ, в рамках форума был заключен меморандум о расширении сотрудничества с финансовым маркетплейсом "Сравни". Соглашение предусматривает развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе.

В рамках ПМЭФ также был представлен новый индекс, измеряющий вовлеченность населения в сферу сбережений и инвестиций, разработанный Промсвязьбанком совместно с НИФИ Минфина. Основной показатель индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян (ИСИАР) составил 54 пункта из 100 возможных. Полученные данные свидетельствуют об открытой возможности существенного увеличения инвестиционно-сберегательной активности россиян, а для этого необходимо развитие финансовой грамотности.

Наиболее охватным инфоповодом в медиаполе Тинькофф Банка стала новость о введении комиссии в размере 1% за пополнение счета наличными долларами и евро. Комиссия будет взиматься в банкоматах и сервисах "Тинькофф", а также через кассово-инкассаторский центр, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Также Тинькофф Банк в июне объявил о запуске частного университета для подготовки IT-специалистов, который будет создан на основе STEM-модели, предполагающей объединение науки, технологий, инженерии и математики.

Название Упоминания в СМИ, июнь 2023 Упоминания в СМИ, май 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 57 658 45 831 25,8 2 ВТБ 25 652 25 147 2,0 3 Россельхозбанк 11 634 14 777 -2137 4 ФК Открытие 9 107 10 166 -10,4 5 Промсвязьбанк 8 135 6 184 31,5 6 Тинькофф Банк 7 952 8 045 -1,2 7 Газпромбанк 7 369 6 443 14,4 8 Альфа-банк 5 593 5 374 4,1 9 Совкомбанк 3 167 3 097 2,3 10 Росбанк 2 758 3 485 -20,9 11 Банк ДОМ.РФ 2 613 2 162 20,9 12 Райффайзенбанк 2 382 2 496 -4,6 13 Росгосстрахбанк 2 224 1 955 13,8 14 Банк УРАЛСИБ 2 174 3 020 -28,0 15 МТС Банк 1 936 3 907 -50,4 16 Банк Санкт-Петербург 1 820 1 953 -6,8 17 Почта банк 1 778 1 755 1,3 18 РНКБ Банк 1 675 1 028 62,9 19 Банк Синара 1 647 1 814 -9,2 20 Московский Кредитный Банк 1 492 2 150 -30,6 21 АБ "Россия" 1 442 258 468,9 22 Новикомбанк 1 256 993 26,5 23 Ренессанс Кредит 1 102 625 76,3 24 Дальневосточный банк 1 004 628 59,9 25 Банк ЗЕНИТ 947 1 231 -23,1 26 Примсоцбанк 896 1 147 -21,9 27 Банк ТРАСТ 836 535 56,3 28 МСП Банк 821 761 7,9 29 ЮниКредит Банк 756 346 118,5 30 ББР Банк 749 736 1,8 31 ХКФ Банк 743 748 -0,7 32 КБ "Центр-инвест" 727 645 12,7 33 Алмазэргиэнбанк 667 312 113,8 34 Bank of China 663 151 339,1 35 Ак Барс Банк 592 489 21,1 36 Банк Русский Стандарт 590 1 070 -44,9 37 ОТП Банк 499 480 4,0 38 "Локо-Банк" 494 109 353,2 39 Абсолют Банк 488 569 -14,2 40 Банк Левобережный 486 523 -7,1 41 УБРиР 417 1 182 -64,7 42 Экспобанк 398 203 96,1 43 РосДорБанк 391 145 169,7 44 Азиатско-Тихоокеанский Банк 375 554 -32,3 45 Генбанк 346 122 183,6 46 ВБРР 329 836 -60,6 47 Росэксимбанк 329 317 3,8 48 Транскапиталбанк 325 492 -33,9 49 Модульбанк 301 161 87,0 50 Сетелем Банк 296 69 320,0

Название Индекс заметности, июнь 2023 Индекс заметности, май 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 10 868 923 7 456 066 45,8 2 ВТБ 3 875 461 3 331 422 16,3 3 Промсвязьбанк 1 977 388 993 405 99,1 4 Россельхозбанк 1 617 275 2 154 532 -24,9 5 ФК Открытие 1 194 446 1 142 632 4,5 6 Тинькофф Банк 1 105 195 957 287 15,5 7 Газпромбанк 960 340 696 359 37,9 8 Альфа-Банк 767 666 815 340 -5,8 9 Банк ДОМ.РФ 548 745 322 315 70,3 10 Банк УРАЛСИБ 423 395 555 104 -23,7 11 Райффайзенбанк 420 148 578 599 -27,4 12 Совкомбанк 401 100 425 782 -5,8 13 Росбанк 373 283 432 869 -13,8 14 Росгосстрахбанк 351 237 269 733 30,2 15 РНКБ Банк 350 518 233 992 49,8 16 Банк ТРАСТ 333 780 139 762 138,8 17 Банк Синара 314 058 355 686 -11,7 18 АБ "Россия" 261 826 16 110 1525,2 19 Банк Санкт-Петербург 257 374 326 562 -21,2 20 Почта банк 243 621 204 786 19,0 21 МСП Банк 181 515 105 431 72,2 22 Bank of China 178 915 12 446 1337,5 23 Московский Кредитный Банк 173 589 191 224 -9,2 24 КБ "Центр-инвест" 168 583 135 434 24,5 25 ХКФ Банк 148 671 37 931 292,0 26 МТС Банк 132 434 344 055 -61,5 27 РН Банк 97 483 2 672 3548,3 28 Новикомбанк 91 321 107 248 -14,9 29 "Локо-Банк" 80 158 23 811 236,6 30 Ак Барс Банк 79 991 59 701 34,0 31 Банк БКФ 79 251 112 53 -29,6 32 УБРиР 76 130 171 659 -55,7 33 Банк "Точка" 75 823 25 336 199,3 34 Банк Русский Стандарт 75 015 132 096 -43,2 35 Абсолют Банк 66 378 52 256 27,0 36 ЮниКредит Банк 64 111 40 621 57,8 37 НДБ-Банк 63 904 54 340 17,6 38 Ренессанс Кредит 57 676 39 487 46,1 39 КБ Восточный 56 560 8 150 594,0 40 Банк ЗЕНИТ 52 672 94 990 -44,5 41 Реалист Банк 52 190 27 403 90,5 42 Экспобанк 51 455 19 931 158,2 43 Росэкимбанк 44 347 7 906 460,9 44 Банк "Кубань Кредит" 43 164 25 768 67,5 45 Джей энд Ти Банк 42 023 450 9238,4 46 Ситибанк 39 932 67 751 -41,1 47 Банк Левобережный 37 786 41 979 53,6 48 Кредит Европа Банк 36 913 31 712 16,4 49 Модульбанк 34 965 25 937 34,8 50 РосДорБанк 34 379 7 361 367,0

Название Охват аудитории, июнь 2023 Охват аудитории, май 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 341 933 558 260 676 987 31,2 2 ВТБ 286 839 141 251 315 298 14,1 3 Тинькофф Банк 141 046 051 117 882 964 19,6 4 Россельхозбанк 135 401 043 175 128 285 -22,7 5 Промсвязьбанк 128 323 678 64 155 275 100,0 6 Газпромбанк 113 367 539 95 595 708 18,6 7 Альфа-Банк 94 522 286 95 259 850 -0,8 8 АБ "Россия" 84 201 254 8 438 672 897,8 9 ФК "Открытие" 73 114 880 86 754 419 -15,7 10 Райффайзенбанк 71 676 741 73 194 589 -2,1 11 Росбанк 60 909 699 99 611 146 -38,9 12 Совкомбанк 54 931 382 60 494 725 -9,2 13 Почта банк 52 759 283 83 522 082 -36,8 14 Bank of China 52 012 871 6 675 866 679,1 15 ЮниКредит Банк 51 309 865 19 099 633 168,6 16 МТС Банк 50 844 744 69 166 966 -26,5 17 Банк Санкт-Петербург 49 924 558 52 633 999 -5,1 18 Московский Кредитный Банк 45 149 399 57 240 089 -21,1 19 РН Банк 41 920 244 175 990 23719,7 20 Банк ДОМ.РФ 40 444 492 55 990 518 -27,8 21 РНКБ Банк 39 419 920 23 135 093 70,4 22 Банк УРАЛСИБ 34 991 249 58 662 922 -40,4 23 ХКФ Банк 33 842 979 35 212 987 -3,9 24 Банк "Точка" 31 916 028 8 686 307 267,4 25 КБ Восточный 31 397 888 14 845 039 111,5 26 Модульбанк 30 149 664 20 576 719 46,5 27 МСП Банк 29 281 943 19 565 571 49,7 28 Банк Синара 29 009 984 27 320 737 6,2 29 Росгосстрах Банк 25 743 410 15 798 091 63,0 30 Банк ТРАСТ 25 067 796 22 132 855 13,3 31 Новикомбанк 25 067 796 18 405 991 34,1 32 Экспобанк 24 020 539 17 084 134 40,6 33 Банк Русский Стандарт 23 993 970 61 207 628 -60,8 34 Банк ЗЕНИТ 22 299 886 41 739 009 -46,6 35 "Локо-Банк" 21 199 847 18 183 236 16,6 36 Банк БКФ 20 631 041 48 080 742 -57,1 37 Ренессанс Кредит 19 723 131 20 845 278 -5,4 38 Абсолют Банк 17 424 507 31 712 802 -45,1 39 Ситибанк 17 381 190 26 667 891 -34,8 40 БМ-Банк 16 992 404 2 934 331 479,1 41 Джей энд Ти Банк 16 317 179 670 871 2332,2 42 Ак Барс Банк 16 179 993 11 908 830 35,9 43 Алмазэргиэнбанк 14 854 838 2 159 235 588,0 44 БКС банк 13 671 761 6 513 731 109,9 45 Банк Левобережный 13 593 988 12 687 522 7,1 46 УБРиРк 13 160 862 34 512 186 -61,9 47 Транскапиталбанк 13 130 790 14 741 028 -10,9 48 ВБРР 13 093 350 48 491 980 -73,0 49 Нордеа Банк 12 790 810 28 793 184 -55,6 50 АйСиБиСи Банк 12 444 327 8 742 140 42,3

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СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковского сектора, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 60 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: июнь 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.07.2023.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru