К осени подготовят проект для изменения статуса апартаментов

19 июля. FINMARKET.RU - В осеннюю сессию парламента кабмин планирует разработать и внести в Госдуму, который позволит найти решение по статусу апартаментов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече в Совете Федерации, которая прошла в формате "Открытого диалога".

Вопрос о статусе апартаментов обсуждается не первый год, пишет "Российская газета" . Соответствующий законопроект планировалось принять еще в 2016 году и приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах. Однако никакого решения до сих пор не принято. В этих помещениях, например, нельзя получить постоянную регистрацию даже собственнику. На них не распространяются правила капремонта и нормы закона о тишине.

Хуснуллин пояснил, что появление апартаментов связано со строгими правовыми нормами по зонированию территорий, инсоляции, расстоянию до школ и садиков, медучреждений. Большинство из них, заявил вице-премьер, действуют только в России, в других странах требования более гибкие.

Еще одна проблема связана с зонированием территорий - в промзоне можно построить общежитие, но запрещено строить жилые дома, привел пример Хуснуллин. "И вот эти три законодательных ограничения привели к апартаментам", - резюмировал он и предложил принять политическое решение по этому вопросу. "Мы не можем жить в жестких, закостенелых нормах развивающейся страны", - уверен вице-премьер. "Давайте их снимем, и апартаментов как класса не будет", - заявил он.