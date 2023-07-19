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19 июля 2023 года 09:49
К осени подготовят проект для изменения статуса апартаментов
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Александра Левчук/ТАСС
19 июля. FINMARKET.RU - В осеннюю сессию парламента кабмин планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, который позволит найти решение по статусу апартаментов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече в Совете Федерации, которая прошла в формате "Открытого диалога". Вопрос о статусе апартаментов обсуждается не первый год, пишет "Российская газета". Соответствующий законопроект планировалось принять еще в 2016 году и приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах. Однако никакого решения до сих пор не принято. В этих помещениях, например, нельзя получить постоянную регистрацию даже собственнику. На них не распространяются правила капремонта и нормы закона о тишине. Хуснуллин пояснил, что появление апартаментов связано со строгими правовыми нормами по зонированию территорий, инсоляции, расстоянию до школ и садиков, медучреждений. Большинство из них, заявил вице-премьер, действуют только в России, в других странах требования более гибкие. Еще одна проблема связана с зонированием территорий - в промзоне можно построить общежитие, но запрещено строить жилые дома, привел пример Хуснуллин. "И вот эти три законодательных ограничения привели к апартаментам", - резюмировал он и предложил принять политическое решение по этому вопросу. "Мы не можем жить в жестких, закостенелых нормах развивающейся страны", - уверен вице-премьер. "Давайте их снимем, и апартаментов как класса не будет", - заявил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, апартаменты, законопроект
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