В СНГ обдумывают гармонизацию подходов к зеленой энергетике

19 июля. FINMARKET.RU - Электроэнергетический советразработал проект "дорожной карты" по гармонизации зеленых инструментов для развития низкоуглеродной энергетики, сообщили "Коммерсанту" в организации. Речь, в частности, идет о возможном создании сквозной системы торговли квотами на выбросы СО2 и зелеными сертификатами на выработку ВИЭ. Также предлагается разработать единую таксономию зеленых источников энергии и создать фонд зеленых инвестиций. В будущем это позволит запустить систему трансграничного углеродного регулирования, похожую на механизм налога CBAM (плата за углеродный след продукции) в ЕС.

В Электроэнергетический совет СНГ входят десять стран: РФ, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Общая установленная энергомощность электростанций в РФ составляет 247 ГВт, в остальных странах СНГ - более 75 ГВт, из которых 24,6 ГВт приходится на Казахстан, а 17,9 ГВт - на Узбекистан.

Углеродоемкость электроэнергетики в странах СНГ также очень отличается друг от друга. В России удельный объем выбросов при производстве 1 кВтoч составляет 355 г СО2, в Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Молдавии и Азербайджане - 551 г. Объем удельных выбросов в среднем по СНГ составляет 394 г, что выше показателя в 27 странах ЕС (261 г) и в странах G7 (338 г). Общий объем выбросов в странах СНГ в 2021 году составил 2,13 млрд тонн СО2. Для сравнения: общий объем выбросов в 27 странах ЕС в 2021 году - 2,73 млрд тонн.