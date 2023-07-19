Клиентов предупредят о каждом списании денег за подписку

19 июля. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Об этом сообщил "Ведомостям" депутат Антон Немкин ("Единая Россия") и подтвердил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Речь идет в первую очередь о подписках на аудио- и видеоконтент.

"Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку", - сказал изданию Немкин. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки, отметил депутат.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2024 г., это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям, продолжил Немкин. Он подчеркнул, что уверен в том, что эти новации "никак не скажутся на бизнесе добросовестных компаний", большинство из которых уже выполняют эти требования. "По этой же причине законопроект не предусматривает административной ответственности за нарушения. Но она может быть установлена позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм", - отметил депутат. Немкин также уточнил, что размер штрафов предполагается определить позже подзаконным актом. "Но, на мой взгляд, они должны напрямую зависеть от выручки компании, чтобы не нанести бизнесу вреда, при этом с учетом интересов граждан", - добавил Немкин.

С необходимостью регулирования рынка онлайн-подписок согласно и Минцифры, следует из заключения министерства на законопроект, с которым ознакомились "Ведомости". "Предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Вместе с тем, принимая во внимание, что услуги по подписке являются распространенной практикой в различных сферах, целесообразно рассмотреть вопрос о комплексном регулировании в рамках законопроекта правоотношений, возникающих вследствие применения указанной бизнес-модели", - отмечается в заключении Минцифры, подписанном замминистра Бэллой Черкесовой.