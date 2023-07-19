Льготная ипотека на вторичное жилье станет доступной

19 июля. FINMARKET.RU - Льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье можно вводить по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант предложили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, инициатива направлена в Минстрой и госкомпанию "ДОМ.РФ".

В апреле этого года на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко президент России Владимир Путин отметил, что введение субсидий на покупку вторичного жилья поддержит семьи и "косвенно, но положительно будет отражаться и на [строительной] отрасли".

Предложения депутатов, с которыми ознакомились "Известия" , заключаются в следующем: власти субъектов смогут выбирать населенные пункты, которые имеют особое значение для региона, и обращаться в правительство РФ, чтобы в этих городах оно расширило программы льготной и семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского в Минстрой и ДОМ.РФ.

"Считаем правильным повышать адресность и эффективность федеральных программ с участием регионов, - сказал "Известиям" заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. - Для этого нужно донастраивать программы под потребности конкретного муниципалитета, в том числе удовлетворяя растущий спрос граждан при нехватке предложения на рынке жилищного строительства".

В Минстрое изданию сообщили, что в рамках исполнения поручения президента о распространении семейной ипотеки на покупку вторичного жилья в сельской местности, а также населенных пунктах с населением до 250 тыс. человек, ведомство предложило ввести программу только для тех локаций, где нет новостроек. Официальное же поручение о распространении программы льготной ипотеки на вторичное жилье пока не поступило, добавили в Минстрое.

Сейчас льготные ипотечные программы распространяются только на новостройки: под 8% она выдается всем желающим, а под 6% - семьям, где есть два и более ребенка. Но на вторичное жилье ставка по ипотеке может превышать 13%.

. Такая мера в случае ее одобрения не только укрепит рынок, но и уравняет права жителей разных городов на доступное жилье, полагают эксперты.