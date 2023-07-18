18 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят усилить контроль за рынком алкогольной продукции, для этого предлагается увеличить количество индикаторов, которые служат поводом для проверки, пишут "Ведомости".

На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18. Это следует из ответа вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко на письменные вопросы депутатов к правительственному часу, пишег издание, ссылаясь на письмо, направленное в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина. В документе говорится, что уже подготовлен соответствующий проект приказа.

В России до 2030 г. действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, для их проведения используются специальные показатели риска. Для контроля за рынком алкогольной продукции применяются 11 индикаторов риска. Например, поводом для проверки может стать отсутствие в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота на протяжении более 70 дней с начала года или закупка алкогольной продукции, информация о поставках которой была зафиксирована в ЕГАИС шесть и более раз подряд. В конце июня Минфин внес предложение о трех дополнительных индикаторах (документ был опубликован на regulation.gov.ru).

Минфин подготовил приказ, которым уточняются действующие в настоящее время индикаторы риска, – он направлен в Минюст на государственную регистрацию, сообщил "Ведомостям" представитель министерства.

Документ вводит новые индикаторы, которые планируется применять для контроля за использованием этилового спирта для производства спиртосодержащей непищевой продукции, фармсубстанции, а также спиртосодержащих лекарств и медизделий, сообщил он. В качестве индикатора риска также предлагается установить предельную допустимую при перевозке этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции величину изменения уровня такой продукции, указал представитель. В перечень индикаторов риска включается индикатор, который будет применяться при осуществлении контроля за качеством и безопасностью ввозимых в Россию коньячных дистиллятов, в том числе из стран ЕАЭС, ввиду отсутствия таможенного контроля, добавил собеседник.