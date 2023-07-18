Банкноты номиналом 5 и 10 рублей возвращают в оборот

18 июля. FINMARKET.RU -номиналом 5 и 10 руб. начинают поступать вв Москве и Московской области, сообщили "Российской газете" в Банке России. Купюры поступают в обновленном виде, теперь они долговечнее, уточнили в

Банкноты номиналом 5 и 10 руб. не печатались несколько лет, поэтому редко встречались в кошельках российских граждан. Например, 5-рублевые купюры многие успели забыть основательно: они не выпускались с 1997 года. В 2000-е годы банкноты номиналом 5 и 10 руб. пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты, сообщили в Центробанке. "В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются", - рассказали в ЦБ.

Новые банкноты скоро поступят в финансовую систему в большем количестве. Как подчеркнули в ЦБ речь вовсе не идет о замене монет номиналом 5 и 10 руб. банкнотами. И те и другие будут находиться в денежном обращении.

В ЦБ также отметили, что в ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах. "Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту", - говорят в ЦБ.