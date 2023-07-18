.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
18 июля 2023 года 09:44
Банкноты номиналом 5 и 10 рублей возвращают в оборот
|0
TACC
18 июля. FINMARKET.RU - Банкноты номиналом 5 и 10 руб. начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщили "Российской газете" в Банке России. Купюры поступают в обновленном виде, теперь они долговечнее, уточнили в ЦБ. Банкноты номиналом 5 и 10 руб. не печатались несколько лет, поэтому редко встречались в кошельках российских граждан. Например, 5-рублевые купюры многие успели забыть основательно: они не выпускались с 1997 года. В 2000-е годы банкноты номиналом 5 и 10 руб. пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты, сообщили в Центробанке. "В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются", - рассказали в ЦБ. Новые банкноты скоро поступят в финансовую систему в большем количестве. Как подчеркнули в ЦБ речь вовсе не идет о замене монет номиналом 5 и 10 руб. банкнотами. И те и другие будут находиться в денежном обращении. В ЦБ также отметили, что в ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах. "Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту", - говорят в ЦБ.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.