Частные УК обошли результат ВЭБ.РФ

18 июля. FINMARKET.RU - Второй квартал заметно улучшил показатели частных компаний по управлению пенсионными накоплениями граждан, пишет Коммерсантъ". Доходность по итогам полугодия составила от 5,6% до 35% годовых. В основном это произошло из-за восстановления рынка акций, который на фоне ослабления рубля, высоких дивидендов, положительных финансовых результатов крупных компаний вернулся по индексу Московской биржи на уровни, предшествующие началу военных действий.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных шести портфелей пяти частных, инвестирующих пенсионныеграждан из ПФР, средневзвешенная доходность управления по итогам полугодия составила почти 13% годовых, что почти на 3 процентных пункта лучше показателей первого квартала. Это превысило и результат государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ. За полугодие ГУК заработала для "молчунов" в рамках портфеля госбумаг 7,84% годовых, а по расширенному — 8,8% годовых.