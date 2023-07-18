У крупных торговых сетей начала снижаться рентабельность

18 июля. FINMARKET.RU - Средняякрупнейших торговых сетей по чистой прибыли по итогам 2022 года сократилась на 0,4 процентных пункта (п. п.)- до 2,4% по сравнению с позапрошлым годом, говорится в отчете компании "Infoline-аналитика", данные из которого приводят "Ведомости".

Этот показатель упал впервые за четыре года. К примеру, в позапрошлом году он рос на 0,2 п. п., до 2,8%. Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п., до 2%), "Магнита" (на 1,4 п. п., до 1,4%), "Ленты" (на 1,8 п. п., до 0,9%) и Fix Price (на 1,6 п. п., до 7,7%). Снизилась она и у некоторых непубличных ритейлеров - "Светофора" (на 0,7 п. п., до 1,8%), Metro (на 2,5 п. п., до 3,9%). Правда, у ряда торговых сетей этот показатель вырос. Например, у "Вкусвилла", Mercury Retail Group, "Ашана" и "Монетки".

Глобально 2023 год обещает быть более сложным с точки зрения конкуренции, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, беспрецедентно высокого уровня промо- и ценовой конкуренции, как в IV квартале прошлого года, сейчас нет, но в то же время инфляция замедляется, потребительские настроения неустойчивы и ритейлеры продолжают активно соперничать, отмечает он.