При ремонте по ОСАГО разрешат использовать б/у запчасти

18 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта пос 30 до 45 дней. Такие поправки сейчас готовят в Совете Федерации, пишут "Известия", ссылающиеся на заместителя председателя СФ Николая Журавлева.

В условиях длительных поставок деталей страховые компании зачастую физически не успевают выполнить ремонт, подтвердил зампред ЦБ Филипп Габуния. Однако в случае увеличения сроков важно не допустить злоупотребления, чтобы любой ремонт не начал занимать 45 дней.

Начать стоит с деталей, которые не влияют на безопасность, но часто страдают в ДТП: крыльев, бамперов, капотов, отметил зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, ремонт в течение 45 дней сейчас также часто становится необходимостью — страховщики не успевают поставить комплектующие в срок. Но важно не допустить злоупотреблений со стороны как компаний, так и клиентов. Он добавил: важно, чтобы использование б/у запчастей не ухудшило безопасность на дорогах. Возможно, стоит начать с тех деталей, которые не влияют на эти показатели и чаще всего страдают в ДТП, — крыльев, бамперов и капотов. В Российском союзе страховщиков (РСА) готовят перечень таких компонентов.

Участники рынка поддержали инициативы. При этом выбор формы возмещения должен остаться за клиентом, считают эксперты.