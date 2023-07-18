.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РФ планирует закрепить за собой преимущественное право на выкуп у иностранцев акций стратегических АО
Роскомнадзор определил сервисы онлайн-объявлений, обязанные не допускать размещения запрещенной информации
18 июля 2023 года 08:20
При ремонте по ОСАГО разрешат использовать б/у запчасти
|0
Александр Рюмин/ТАСС
18 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такие поправки сейчас готовят в Совете Федерации, пишут "Известия", ссылающиеся на заместителя председателя СФ Николая Журавлева. В условиях длительных поставок деталей страховые компании зачастую физически не успевают выполнить ремонт, подтвердил зампред ЦБ Филипп Габуния. Однако в случае увеличения сроков важно не допустить злоупотребления, чтобы любой ремонт не начал занимать 45 дней. Начать стоит с деталей, которые не влияют на безопасность, но часто страдают в ДТП: крыльев, бамперов, капотов, отметил зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, ремонт в течение 45 дней сейчас также часто становится необходимостью — страховщики не успевают поставить комплектующие в срок. Но важно не допустить злоупотреблений со стороны как компаний, так и клиентов. Он добавил: важно, чтобы использование б/у запчастей не ухудшило безопасность на дорогах. Возможно, стоит начать с тех деталей, которые не влияют на эти показатели и чаще всего страдают в ДТП, — крыльев, бамперов и капотов. В Российском союзе страховщиков (РСА) готовят перечень таких компонентов. Участники рынка поддержали инициативы. При этом выбор формы возмещения должен остаться за клиентом, считают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.