На маркетплейсах растет число контрафактной электроники

17 июля. FINMARKET.RU - Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась, подсчитали в IQ Technology, пишет "Коммерсант" . По информации компании, если в 2022 году фальсифицированные смартфоны составляли 12% в общем объеме предложения, то сейчас - уже 31%. В сегменте ноутбуков доля выросла с 22% до 31%, мелкой бытовой техники - с 15% до 34%, смарт-часов - с 35% до 63%, наушников и колонок - с 27% до 69%. В исследовании было проанализировано 15 тыс. карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркете", "Сбермегамаркете" и AliExpress.

Как объяснил изданию управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов, в смартфонах чаще всего подделывают устройства известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi.

Участники рынка среди причин называют снижение контроля за фальсификацией продукции со стороны покинувших рынок РФ брендов, полагая, что доля контрафакта продолжит расти. Сами площадки, впрочем, уверяют, что доля контрафакта не превышает 0,1%.