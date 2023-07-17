Все больше россиян отказывается от пакетов

17 июля. FINMARKET.RU - Все больше россиян ходят в магазин со своими сумками и отказываются от пакетов. Особенно хорошо тенденция просматривается в Центральной России, а вот на Дальнем Востоке эти изменения еще не так заметны. Об этом "Российской газете" рассказали участники рынка.

В России большинство магазинов стали делатьплатными примерно с 2018 года. Это почти сразу отразилось на спросе, так что тренд на экологизацию (или экономию семейного бюджета) идет уже давно.

Сеть магазинов "Азбука вкуса" представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Как рассказали "РГ" в компании, количество пакетов в чеках от 350 рублей с каждым годом снижается во всех регионах. "В 2023 году в среднем пакет встречается в 48% чеков, в то время как в 2021 году этот показатель был 57%", - рассказал представитель компании.

Как рассказали менеджер экологических проектов сети супермаркетов "ВкуссВилл" Вардан Варданян, введение платных пакетов помогло сократить их количество в чеках, ежегодно оно сокращается на 10%.

А вот в сети гипермаркетов и супермаркетов "Самбери" (Дальний Восток) снижения в популярности пакетов не заметили. При этом сеть Fix Price, которая также представлена на Дальнем Востоке, фиксирует снижение количества пакетов в сети на 5% - с 220 млн в 2021 году до порядка 210 млн в 2022-м. "Кроме того, растет интерес к холщовым сумкам-шопперам: за январь-апрель 2023 года их продажи в сети выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее",- отметили в компании.

Пакеты стали брать меньше в первую очередь из-за цены. Вторая причина - это популяризация экологичного образа жизни.