Экспортеры все активнее осваивают новые рынки

17 июля. FINMARKET.RU - Российские компании стали активнее интересоваться возможностями выхода на"дружественных" стран, в том числе весьма отдаленных и ранее не столь привлекательных, заявили "Коммерсанту" торговые представители РФ, встречи компаний с которыми на прошлой неделе проводили Минпромторг и "Деловая Россия". Представители бизнеса отмечали свою потребность в "скорой помощи" при возникновении проблем с поставками в новые страны - главными остаются вопросы логистики и проведения расчетов.

В свою очередь, сами торговые представители в разговорах с "Коммерсантом" отмечали кратный рост интереса бизнеса к географически удаленным и менее привычным рынкам, а также изменение структуры торговли.

Так, на рынок Бразилии, куда традиционно поставляются большие объемы удобрений из РФ, вышли российские поставщики услуг инжиниринга и креативных индустрий. В Азербайджан растут поставки промпродукции, в том числе - сельхозтехники. Вырос интерес компаний и к рынкам Юго-Восточной Азии.

На уже традиционно интересных для российского бизнеса рынках - Китая и ОАЭ - компаниям рекомендуют искать посредников и местных партнеров.