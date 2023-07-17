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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 17 июля составил 90,4217 руб.
17 июля 2023 года 09:04
Экспортеры все активнее осваивают новые рынки
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Владимир Гердо/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - Российские компании стали активнее интересоваться возможностями выхода на рынки "дружественных" стран, в том числе весьма отдаленных и ранее не столь привлекательных, заявили "Коммерсанту" торговые представители РФ, встречи компаний с которыми на прошлой неделе проводили Минпромторг и "Деловая Россия". Представители бизнеса отмечали свою потребность в "скорой помощи" при возникновении проблем с поставками в новые страны - главными остаются вопросы логистики и проведения расчетов. В свою очередь, сами торговые представители в разговорах с "Коммерсантом" отмечали кратный рост интереса бизнеса к географически удаленным и менее привычным рынкам, а также изменение структуры торговли. Так, на рынок Бразилии, куда традиционно поставляются большие объемы удобрений из РФ, вышли российские поставщики услуг инжиниринга и креативных индустрий. В Азербайджан растут поставки промпродукции, в том числе - сельхозтехники. Вырос интерес компаний и к рынкам Юго-Восточной Азии. На уже традиционно интересных для российского бизнеса рынках - Китая и ОАЭ - компаниям рекомендуют искать посредников и местных партнеров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, экспортеры, рынки
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