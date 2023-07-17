Производители электромобилей намерены выпускать зарядные станции

17 июля. FINMARKET.RU - Основные производители легковых электромобилей в России - липецкий "Моторинвест" и "Москвич" - собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнет калининградский "Автотор", который планирует с 2024 г. наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

О том, что "Моторинвест" планирует начать выпускать зарядные станции, "Ведомостям" рассказал управляющий партнер компании Андрей Резников. Он не привел подробности проекта, отметив лишь, что начало работ по нему запланировано на конец 2023 - начало 2024 г. На первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя, добавил собеседник.

"Москвич" представил свои планы в части производства зарядных станций еще в начале года в закрытой презентации. Согласно документу, с которым ознакомились "Ведомости", всего компания собиралась сделать около 2000 электрозарядных станций (ЭЗС), 800 из которых - быстрые и 1200 - медленные.

Точных сроков запуска проекта по зарядкам "Москвич" не указывает. Но, как следует из презентации, от разработки эскизной документации до ее корректировки по итогам испытаний опытных образцов пройдет 10 месяцев. Затраты на разработку компания оценила в 20 млн руб., на оборудование для производства станций - 42 млн руб. На начало года из 32 основных компонентов ЭЗС по 60% были определены локальные поставщики.

"Автотор" сами зарядные станции пока делать не будет, но с 2024 г. начнет изготавливать электронные блоки для них и поставлять конечным производителям ЭЗС, сказал изданию представитель компании.калининградский холдинг начнет выпускать в тестовом режиме в конце 2023 г., в 2024 г. планируется выход на промышленное производство, напомнил собеседник. Представитель Минпромторга подтвердил планы "Автотора" начать производство блоков переменного и постоянного тока в 1-м квартале 2024 г.