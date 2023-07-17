В ЦБ поддержали открытие филиалов иностранных банков в РФ

17 июля. FINMARKET.RU - В Центробанке поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По разработанному Минфином законопроекту, иностранные дружественные кредитные организации получат возможность открыватьна территории РФ. Для этого им придется получить соответствующую аккредитацию. Затем они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту.

Чистюхин добавил: предполагается, что такие филиалы будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.

Под запретом для новых структур окажутся сделки с физлицами, а также открытие депозитов и привлечение средств во вклады и счета в драгметаллах, следует из документа Минфина. В проекте предлагается ввести и ряд других ограничений: например, зарубежный банк сможет работать в России не более чем через один филиал. Кроме того, такие финорганизации не должны быть связаны с недружественными государствами и лицами.

Инициативу поддержали и в Ассоциации банков России (АБР). Она должна помочь проведению расчетов через материнские структуры иностранных кредитных организаций, а также упростить открытие корсчетов или хотя бы ускорить прохождение необходимых для этого процедур, подчеркнул вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, нововведение также создаст дополнительные возможности для игроков из дружественных стран, которые активно участвуют в обслуживании внешнеторговых сделок.

Интерес к открытию филиалов в стране могут проявить финансовые организации Белоруссии, Грузии и Армении.