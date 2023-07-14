У россиян растет интерес к дополнительным заработкам

14 июля. FINMARKET.RU - В России складывается уникальная ситуация на рынке труда - рекордно низкий уровень безработицы и явный дефицит работников во многих отраслях. Обратной стороной нехватки рабочих рук стал рост продолжительности реально отработанного времени. При этом у россиян растет интерес к разнообразным подработкам и дополнительным заработкам. Дефицит на рынке труда в РФ будет увеличиваться, прогнозируют эксперты, пишет "Независимая газета"

Дефицит рабочей силы особенно заметен в российской промышленности. Только в обрабатывающем секторе нехватка кадров оценивается в 660 тыс. человек, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. "Это только то, что Минтруд видит. Понятно, что это и СВО, и вещи, связанные с мобилизацией, вещи, связанные с перетоком кадров на оборонные предприятия", - пояснил чиновник. По словам Осьмакова, "заидет драка". "Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически", - говорит замминистра. На большой дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающей промышленности обращал внимание и глава Минтруда Антон Котяков.

В мае-июне на российском рынке труда сохранялся дефицит кадров: количество вакансий в некоторых отраслях росло быстрее числа резюме, следует из доклада Центробанка по региональной экономике. При этом уровень безработицы в целом по России в мае-июне составил 3,3%, подчеркивается в обзоре. Низкаяфиксируется на фоне запуска новых производств. Так, в Новгородской области перезапустили деревообрабатывающее производство, в Санкт-Петербурге - автомобильное. Многие предприятия северо-запада планируют открыть новые рабочие места, а также повысить зарплаты сотрудникам, в том числе в связи с ростом конкуренции работодателей за работников.

Примечательно, что помимо снижения безработицы, нарастания дефицита кадров и роста зарплат наблюдаются и, казалось бы, противоположные тенденции. В частности, исследователи из компании "Авито Работы", опросив 10 тыс. россиян, выяснили, что за последний год вырос интерес россиян к частичной занятости и к подработкам. Так, каждый третий россиянин за последний год искал новую работу с частичной занятостью. В условиях повышенного спроса на рынке труда работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы.