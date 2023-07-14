Обслуживание автомобилей подорожало на 21%

14 июля. FINMARKET.RU - Техобслуживание автомобилей в России с января по май 2023 года подорожало на 21%, рассказали "Российской газете" дилеры. В то же время дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин.

"После обострения геополитической ситуации в 2022 году стоимость технического обслуживания автомобилей в России стала дороже на 50% из-за роста цен на оригинальные запчасти, поставщики которых отказались от партнерства с российскими дилерами. Однако после появления на рынке аналогов комплектующих, не уступающих по качеству оригиналам, ситуация с прайсами на сервисные услуги и сервисное обслуживание стабилизировалась. Но ремонтные работы в 2023 году подорожали - за период с января по май средний чек независимо от возраста авто вырос на 21%.

На сегодняшний день предпосылок для увеличения стоимости технического обслуживания нет. Дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин, в остальных случаях используются аналоги или комплектующие, ввезенные при помощи параллельного импорта. Однако из-за волатильности курса валют и регулярного роста цен на логистические услуги, стоимость запчастей может увеличиться к концу года в 2-5 раз в зависимости от политики ценообразования производителей и количества участников логистической цепочки", - отмечает директор по сервису автомобильного маркетплеса Fresh Александр Носко.

В то же время директор по сервисному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов подчеркивает, что запасные части, производимые на территории РФ, часто изготавливаются с применением импортного сырья, что в целом тоже включается в себестоимость конечного продукта.