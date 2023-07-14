В Минтрансе опровергли аномальный рост цен на авиаперелеты

14 июля. FINMARKET.RU - Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на международные перелеты до 40% не имеет под собой оснований. Об этом заявил "Российской газете" замминистра транспорта Игорь Чалик.

В то же время на внутренних маршрутах, по его словам, отмечается традиционное сезонное подорожание билетов, которое позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого" сезона. По данным федеральной антимонопольной службы, обработанным Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей.

Чалик подчеркнул, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступныена. К тому жепостоянно мониторит цены на авиабилеты и совместно с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок.

Ранее в СМИ прошла информация, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастут на 15-20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%.