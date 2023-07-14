.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Растущий разрыв между ценами в Европе и Азии делает АТР более привлекательным для спотовых поставок СПГ
14 июля 2023 года 10:11
В Минтрансе опровергли аномальный рост цен на авиаперелеты
|0
Олег Елков/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на международные перелеты до 40% не имеет под собой оснований. Об этом заявил "Российской газете" замминистра транспорта Игорь Чалик. В то же время на внутренних маршрутах, по его словам, отмечается традиционное сезонное подорожание билетов, которое позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого" сезона. По данным федеральной антимонопольной службы, обработанным Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей. Чалик подчеркнул, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты. К тому же Минтранс постоянно мониторит цены на авиабилеты и совместно с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок. Ранее в СМИ прошла информация, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастут на 15-20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, авиабилеты, цены, Минтранс
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.