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14 июля 2023 года 09:38
Поставки импортных приборов учета предлагают запретить
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Юрий Смитюк/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Российские производители "интеллектуальных систем учета" предлагают запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила, пишет "Коммерсант". Участники рынка утверждают, что гарантирующие поставщики электричества и сетевые организации, несмотря на действующие с 1 января 2022 года требования использования российских счетчиков, закупают более дешевые китайские. Это происходит из-за отсутствия санкций за нарушение, полагают юристы. Поставщики электроэнергии считают меры избыточными, подчеркивая, что уже переходят на отечественную продукцию. Усиление давления, уверены инженеры, приведет к удорожанию строительства и дефициту оборудования. В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний "Ъ" заверили, что в 2023 году гарантирующие поставщики "устанавливают интеллектуальные счетчики преимущественно отечественных производителей". Предлагаемые меры выглядят излишними и могут привести к негативным последствиям, поскольку стоимость приборов учета вырастет кратно, уверен председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин. По его словам, по некоторым сегментам, например в приборах учета тепла, российские компании только начали развиваться, поэтому застройщики используют иностранное.
Опубликовано Финмаркет
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