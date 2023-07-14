ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с "почтовым сбором"

14 июля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против "почтового сбора". Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. ФАС считает невозможным поддержать предложение "Почты России" о признании компании на законодательном уровне федеральным гарантирующим поставщиком товаров электронной коммерции и перечислении ей 0,5% от квартального оборота маркетплейсов. Это следует из письма службы, направленного в конце июня авторам инициативы и в Минцифры, пишут "Известия"

Такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них, а ответственность, которую "Почта" требует ввести для продавцов, не желающих оплачивать сбор в ее пользу, избыточна, говорится в письме ФАС. В нем также отмечается, что "по оценкам за 2021 год, доля АО "Почты России" в сегменте доставки товаров с маркетплейсов относительно невысока - около 10%".

Если интернет-продавец не внесет компании инфраструктурный платеж или сделает это в неполном объеме, то он должен будет заплатить пени, выплатить административный штраф, а Роскомнадзор - ограничить доступ к его сайту, цитирует ФАС предложение "Почты России". Но тройная ответственность за одно правонарушение противоречит законодательству, к тому же блокировка сайта оператора электронной коммерции - несоразмерная ему санкция, отметили в антимонопольном ведомстве.

В Минцифры сообщили, что знакомы с инициативой "Почты России" и считают ее важной для обеспечения доставки товаров гражданам в тех населенных пунктах, где не у e-commerce-компаний нет собственной логистики. "Сейчас около 25 млн жителей страны остаются неохваченными рынком электронной коммерции. Пока предложения "Почты" находится на стадии обсуждения, Минцифры получило отзыв со стороны ФАС", - сообщили в пресс-службе ведомства.