- - запрет заключать опцион обратного выкупа на срок более двух лет и контроль за "рыночностью" сделки;
- - обязательство разместить до 20% акций приобретаемого ПАО на бирже, причем вне зависимости от того, в каком формате проводится сделка;
- - требование проводить листинг даже в случае, если ПАО в результате сделки ликвидируется или теряет публичный статус;
- - необходимость получать заключение о соответствии цены покупки рыночной стоимости от независимого частного оценщика из специального списка, который сформирует подкомиссия;
- - необходимость экспертного заключения, подготовленного участниками саморегулируемой организации (СРО) оценщиков, также из списка рекомендованных подкомиссией СРО;
- - дисконт не менее 50% от рыночной стоимости, согласно независимой оценке;
- - платеж в бюджет в размере 10%, в случае если сделка осуществляется с дисконтом менее 90% от рыночной стоимости. Если скидка больше, в казну нужно заплатить 10% от величины независимой оценки;
- - выполнение покупателем KPI - по развитию компании и сохранению штата;
- - запрет на вывод средств от продажи за границу для собственников из недружественных стран;
- - наличие всех других необходимых для сделки разрешений от российских органов власти.
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14 июля 2023 года 08:27
Сформированы условия для выхода иностранцев из бизнеса
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Андрей Махонин/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, пишут "Ведомости". Значительная часть ограничений на выход уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись. Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Более того, если такое соглашение все же подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, причем оцениваться будет в том числе экономическая выгода для действующего собственника. Как пояснил "Ведомостям" близкий к правительству источник, логика в том, чтобы усложнить компаниям выход. Они должны "понимать, что теряют". Другое важное требование к сделкам - это обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает. По словам источника, речь, по сути, идет об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых лишь небольшая доля акций находится в свободном обращении. Это требование, отметил собеседник, будет распространяться лишь на новые сделки, к уже одобренным оно применяться не будет. Условия продажи:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бизнес, иностранцы, выход
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