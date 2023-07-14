Сформированы условия для выхода иностранцев из бизнеса

14 июля. FINMARKET.RU - Власти решили усложнитьиностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, пишут "Ведомости" . Значительная часть ограничений на выход уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.

Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Более того, если такое соглашение все же подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, причем оцениваться будет в том числе экономическая выгода для действующего собственника. Как пояснил "Ведомостям" близкий к правительству источник, логика в том, чтобы усложнить компаниям выход. Они должны "понимать, что теряют".

Другое важное требование к сделкам - это обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает. По словам источника, речь, по сути, идет об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых лишь небольшая доля акций находится в свободном обращении. Это требование, отметил собеседник, будет распространяться лишь на новые сделки, к уже одобренным оно применяться не будет.

Условия продажи: