Аналитики ИКСИ предложили способ сокращения бюджетных расходов

13 июля. FINMARKET.RU -бюджета растут из-за высоких процентных ставок, считаютИнститута комплексных стратегических исследований (ИКСИ). С 2021 по 2023 год только траты на субсидирование ипотек с господдержкой увеличились более чем в 13 раз, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении "Российской газеты"

Для сокращения бюджетных расходов эксперты предлагают снижать ставки по кредитам и упростить включение бумаг корпоративных клиентов в Ломбардный список.

С 2014 года правительствостимулирует экономику за счет поддержки населения и финорганизаций, чтобы компенсировать высокие ставки и сделать кредиты доступнее. Расходы на такие цели в последнее время составляют 600-800 млрд руб. ежегодно, отмечают аналитики ИКСИ.

Траты на обеспечение доступных заемных средств выросли со 165 млрд руб. в 2019 г. до 763 млрд руб. в 2021 г. - примерно в 4,6 раза. В предыдущем году расходы составили почти 685 млрд, а в этом планируются на уровне 560 млрд.

Согласно расчетам ИКСИ, расходы за последние годы резко выросли из-за высокой ключевой ставки. Аналитики выделяют две категории, куда направляются средства. С одной стороны, они идут на субсидирование процентных ставок, выплат купонного дохода и лизинговых платежей. С другой - на взносы в капитал и вклады в имущество ключевых участников рынка.

По данным ИКСИ, 35-40% расходов идет в Минсельхоз на субсидирование АПК. Минфин тратит около 30% на администрирование ипотечных программ. Минпром - около 15% на субсидии промышленности. Исключением стал 2021 год, в котором 64% расходов пришлось на Минэкономразвития только в рамках одной программы. Тогда, чтобы поддержать юрлиц и ИП после карантинных ограничений, потратили рекордные 421 млрд рублей.

В ИКСИ отметили, что в последние годы стали больше тратить на субсидирование кредитов. Аналитики объясняют подобную тенденцию расширением ипотечных программ с господдержкой, увеличением трат из-за высоких ставок и ростом цен на жилье.

Как отмечают аналитики, позиция ЦБ, нацеленная на удорожание займов для уменьшения инфляции, немного отличается от тех решений по развитию экономики, к которым обращается правительство.

В следствие такого противоречия между бюджетной и денежно-кредитной политикой заемные средства для тех, кто не получает поддержку по льготным программам, становятся менее доступными, а бюджетные расходы на субсидирование растут. Таким образом, указывается в исследовании, правительство и ЦБ, поочередно повышающие и ограничивающие доступность кредитов, попадают в "замкнутый круг".