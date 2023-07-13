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13 июля 2023 года 10:15
Иностранным онлайн-продавцам в России засветил НДС
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Сергей Фадеичев/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - В Евразийской экономической комиссии рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан - с 2022 года эти страны установили такой сбор на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Об этом "Известиям" рассказала одна из онлайн-компаний на отечественном рынке. На практике у маркетплейсов появится новая обязанность - исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран (вне ЕАЭС), говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития (представляет интересы России в ЕЭК). Так, норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что "эта инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами". Отсутствие НДС на иностранные товары, которые ввозят в РФ для личных нужд граждан, стимулируют спрос: для россиян продукция дешевле на 20%. Также трансграничная торговля противодействует санкционному давлению, насыщая рынок товарами потребительского спроса. При взимании НДС товар подорожает, и люди будут вынуждены покупать его с наценкой в 20% либо отказаться от него. Поэтому Wildberries просит Минэкономразвития не допустить введения такой нормы. По прогнозам Ozon, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз. В первую очередь это скажется на потребителях со средним и низким уровнем дохода, сказали "Известиям" в компании. "Введение дополнительного налога приведет к росту цен на любые товары, приобретаемые для личных нужд из-за рубежа, на 20%. Россиянам придется отказаться от покупки продукции, к которой они привыкли, либо приобретать ее на сером рынке, - добавили в организации. - С рынка пропадет часть популярных в РФ товаров, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных дистрибьютеров в стране. Более дешевые предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок к здоровой ценовой конкуренции". В "Яндекс Маркете" также считают, что введение нормы негативно скажется на развитии трансграничной торговли, насыщении российского рынка и доступности товаров для покупателей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, НДС
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