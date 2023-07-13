Доля льготных кредитов в этом году превысит 54%

13 июля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов может достичь 5,5-5,8 трлн руб., увеличившись на 15-20% по сравнению с 2022 годом, говорится в прогнозе Национального рейтингового агентства (НРА), пишет "Коммерсант" . По оценке аналитиков, более половины спроса банки удовлетворят льготными кредитами, объем которых составит 3-3,2 трлн руб. (рост на 50% год к году).

В этом году большую часть рынка льготных кредитов займет программа семейной ипотеки, которая действует до 1 июля 2024 года. По оценке аналитиков, ее доля достигнет 50% в денежном выражении и 27% по количеству выданных кредитов.

Аналитики НРА ожидают, что объем выданных кредитов семейной ипотеки вырастет в 2 раза и составит около 1,6 трлн руб. По мнению аналитиков, преимуществом семейной ипотеки наряду со сниженной ставкой (максимальная 6% годовых против 8% годовых по льготной ипотеке на новостройки) выступает возможность рефинансировать имеющуюся ипотеку. Кроме того, ее можно использовать повторно, ас господдержкой под 8% предоставляется на одного человека один раз.

Как отмечают участники рынка, спрос на ипотеку остается уверенным, несмотря на отсутствие тренда на снижение ипотечных ставок (сейчас средние ставки без учета льготных программ на уровне 11% годовых).