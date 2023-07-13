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13 июля 2023 года 09:18
Физлица смогут продать свой лом только по "безналу"
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Владимир Смирнов/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - Физлица смогут продать свой лом только через безналичный расчет с 1 октября 2023 года, пишет "Российская газета". Такие правила будут работать на обеление рынка, если примут другой закон - об отмене НДФЛ для сдающих лом, считает директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный. "Сейчас хотя бы в экспериментальном режиме можно будет показать, что отмена НДФЛ приносит дополнительные налоги, рабочие место и дополнительный валовый продукт в металлургии и в отрасли переработки вторсырья. Вместе с уже принятым законом это позволит увеличить количество "белых" игроков и поможет перейти отрасли на новый уровень развития", - сказал Ковшевный. Как отметил коммерческий директор производственного технопарка "Юг-Мет" Виктор Дворовой, глобального обеления отрасли в моменте не будет, результаты будут видные в первые полгода.
Опубликовано Финмаркет
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