Физлица смогут продать свой лом только по "безналу"

13 июля. FINMARKET.RU -смогут продать свойтолько через безналичный расчет с 1 октября 2023 года, пишет "Российская газета". Такие правила будут работать на обеление рынка, если примут другой закон - об отмене НДФЛ для сдающих лом, считает директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный.

"Сейчас хотя бы в экспериментальном режиме можно будет показать, что отмена НДФЛ приносит дополнительные налоги, рабочие место и дополнительный валовый продукт в металлургии и в отрасли переработки вторсырья. Вместе с уже принятым законом это позволит увеличить количество "белых" игроков и поможет перейти отрасли на новый уровень развития", - сказал Ковшевный.

Как отметил коммерческий директор производственного технопарка "Юг-Мет" Виктор Дворовой, глобального обеления отрасли в моменте не будет, результаты будут видные в первые полгода.