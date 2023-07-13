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13 июля 2023 года 08:55
Несырьевые доходы пошли в рост
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Светлана Денисова/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - В России впервые за год выручка несырьевых компаний показала рост. В апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с 2022 г., сообщили "Известиям" в FinExpertiza. В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, с января по апрель 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 0,4% - до 52,8 трлн руб., говорится в исследовании организации, с которым ознакомились "Известия". Наибольший рост показали такие отрасли, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Аналитики отмечают, что такая динамика связана с ростом внутренних инвестиций и импортозамещением. Также на увеличение доходов компаний в номинальном выражении влияет и снижение курса рубля, считают специалисты. В Минфине ранее сообщали, что, по предварительным данным, федеральный бюджет РФ в январе-июне был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн рублей. Нефтегазовые доходы в этот период продолжили снижаться и сократились на 47% - до более 3,3 трлн руб. При этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% - до почти 7 трлн руб.
Опубликовано Финмаркет
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