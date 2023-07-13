Несырьевые доходы пошли в рост

13 июля. FINMARKET.RU - В России впервые за год выручка несырьевых компаний показала рост. В апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с 2022 г., сообщили "Известиям" в FinExpertiza.

В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, с января по апрель 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 0,4% - до 52,8 трлн руб., говорится в исследовании организации, с которым ознакомились "Известия".

Наибольший рост показали такие, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

Аналитики отмечают, что такая динамика связана с ростом внутренних инвестиций и импортозамещением. Также на увеличение доходов компаний в номинальном выражении влияет и снижение курса рубля, считают специалисты.

В Минфине ранее сообщали, что, по предварительным данным, федеральный бюджетв январе-июне был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн рублей. Нефтегазовыев этот период продолжили снижаться и сократились на 47% - до более 3,3 трлн руб. При этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% - до почти 7 трлн руб.