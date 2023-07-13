Время онлайн-торговли алкоголем пока не пришло

13 июля. FINMARKET.RU - Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительствоо регулировании дистанционнойалкогольных напитков в России. О том, что Клишас отозвал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, сенатор отозвал свой законопроект "для доработки" еще 19 июня.

В законопроекте речь шла о поправках в законы "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта..." и "О защите информации...". Согласно им, правом продаватьв интернете с доставкой покупателю наделялись компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Порядок создания и ведения реестра должно было определить Росалкогольрегулирование.

По словам собеседника в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после того, как свои замечания представил Минфин. Министерство в целом поддержало законопроект, но подготовило ряд замечаний, отметил собеседник "Ведомостей", не уточнив сути замечаний. Между тем ранее именно Минфин заявлял о необходимости регулирования онлайн-оборота алкоголя.

Активные обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались весной 2021 г. после поручения президента России Владимира Путина провести "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей".

Параллельно в Госдуме сейчас рассматривается законопроект Минфина об экспериментальном режиме онлайн-продаж алкоголя через сайт "Почты России" (касается именно российского вина). Он был одобрен правительством и внесен в Госдуму весной 2023 г. Как следует из картотеки законопроектов, 13 июня было решено "перенести рассмотрение законопроекта". Планируемая дата его рассмотрения не указана. "Рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван", - уточнил один из собеседников "Ведомостей", знакомых с ходом обсуждения документа.

Против легализации онлайн-торговли алкоголем исторически выступал Минздрав. Еще в феврале, когда законопроект об эксперименте с участием "Почты" только обсуждался, Минздрав категорично обозначил свою позицию: "Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как технически она происходит".