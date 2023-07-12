Инфляция в России в июне составила 0,37%

Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%

12 июля. FINMARKET.RU -в РФ в июне 2023 года составила 0,37% после инфляции в 0,31% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м полугодии потребительские цены выросли на 2,76%. В июне 2022 года дефляция составляла 0,35%, в 1-м полугодии цены выросли на 11,41%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,25% после 2,51% в мае.

Инфляция в РФ в июне оказалась меньше ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,45%. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции в мае примерно до 3,3%.

Несмотря на ослабление рубля консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год несколько снизился и составляет 5,7% против 5,8% по опросу месяц назад. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,6% (также 4,6% по опросу прошлого месяца).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

При этом в отличие от инфляции ожидания по ключевой ставке на конец 2023 года на фоне ослабления рубля выросли до 8,5% с 7,5% по опросу месячной давности.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,01%, за 6 месяцев - подорожали на 2,22%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,42%, с начала года - на 1,18%. Услуги подорожали на 0,83%, за январь-июнь - на 5,58%.

Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,49%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 0,9%) в Алтайском крае в связи с удорожанием алкогольных напитков (на 2,3%) и услуг (на 1,4%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 0,4% (с начала года - прирост цен составил 3,2% и 2,8% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в июне снизились на 2,35% после падения на 3,80% в мае. За 1-е полугодие плодовоовощная продукция подорожала на 13,49%. В годовом выражении цены снизились на 1,85%.

В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Цены на помидоры снизились в среднем на 22,0%, лук репчатый - на 13,5%, бананы - на 12,4%, капусту белокочанную - на 10,8%, огурцы - на 5,5%, зелень свежую - на 4,4%, виноград - на 4,2%. В то же время подорожали: морковь - на 22,2%, картофель - на 21,5%, лимоны - на 16,1%, свекла столовая - на 13,1%, яблоки - на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: яйца куриные и крупа гречневая - на 2,4%, масло подсолнечное, крупы овсяная и перловая - на 1,4%, мука пшеничная - на 1,3%, пшено - на 0,9%, молоко пастеризованное более 3,2% жирности, сметана, вермишель - на 0,8%, овсяные хлопья "Геркулес" и кофе натуральный растворимый - на 0,7%, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, горох и фасоль, шоколад - на 0,6%, творог - на 0,5%.

Масло подсолнечное в 61 субъекте Российской Федерации подешевело на 0,1-10,0%. В 3 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-6,4%.

Кроме того подорожали: мясо кур - на 6,8%, сахар-песок - на 4,6%, окорочка куриные - на 3,0%, консервы мясные для детского питания - на 1,9%, баранина (кроме бескостного мяса), рыба живая и охлажденная - на 1,7%, кулинарные изделия из птицы - на 1,5%, рис - на 1,4%, какао - на 1,3%, рыба мороженая неразделанная - на 0,9%, кальмары мороженые - на 0,8%, вина виноградные и масло оливковое -

на 0,7%, свинина бескостная, смеси сухие молочные для детского питания, торты, зефир, пастила, карамель, соль, шампанское, обеды в ресторане - на 0,6%.

Тарифы на ЖКХ за июнь увеличились на 0,09%, с начала года - на 1,81%.

В июне среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: путевок в дома отдыха, пансионаты - на 9,8%, поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 9,2%, путевок в санатории - на 5,5%, проживания в гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах - от 1,7% до 3,8%, автобусных экскурсий - на 1,0%, речных круизов на территории России - на 0,6%, билетов в музеи и выставки - на 0,5%, билетов

в кинотеатры - на 0,2%. Одновременно снизилась стоимость экскурсионных туров по России - на 0,3%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: авиаперелета экономическим классом - на 6,8%, проезда в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 2,8%, такси - на 1,9%, междугороднем автобусе - на 1,1%. Стоимость проезда в купейных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 0,9% до 2,6%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 0,8%, первичный консультативный прием у врача специалиста - на 0,7%, ультразвуковое исследование брюшной полости, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) - на 0,6%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, физиотерапевтическое лечение, общий анализ крови, лечение кариеса - на 0,4%.

Потребительские цены на бензин в России в июне 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,55% после того, как в мае повысились на 0,95%, а в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%. До этого в феврале потребительские цены на бензин снижались на 0,07%, в январе оставались стабильными, в декабре росли на 0,2%, в ноябре - на 0,1%, в октябре - на 0,02%, в сентябре - на 0,14%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в июне 2023 года подорожал на 2,56.

В июне цены на газовое моторное топливо выросли на 3,2%, дизельное топливо - на 0,3%.