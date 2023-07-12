Поставщики гаджетов готовятся повышать цены

12 июля. FINMARKET.RU - До конца лета в России может подорожать электроника Apple и других брендов — в среднем на 10%, пишут "Известия", опросившие участников рынка. Это произойдет, если доллар удержится на уровне 90–100 рублей ближайшие несколько недель, полагают они. По их словам, в первую очередь рост цен может коснуться смартфонов: их покупают и меняют гораздо чаще, чем компьютеры. Вместе с тем у россиян еще есть шанс приобрести iPhone со скидкой, добавляют продавцы электроники, — стоимость предыдущих моделей может снизиться к моменту выхода нового флагмана Apple, который ожидается в сентябре.

К началу этой недели курс ЦБ составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем тремя месяцами ранее. В июне технику закупали по 75–80 рублей за доллар. Если его этот показатель удержится на уровне 90–100 рублей, то, скорее всего, к концу августаподорожают как минимум на 10%, считает сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь вырастут розничныена смартфоны: компьютеры продаются в меньшем количестве, да и меняют их реже, отметил источник газеты.

"Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5–10%, — рассказал "Известиям" директор сети re:Store Расим Лемберанский. — По каждой категории товара и по разным брендам конкретный момент повышения зависит от наличия товара на складе".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает этот прогноз оптимистичным и не исключает, что гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10–20% к концу июля.