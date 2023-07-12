Фармпроизводители ждут роста цен

12 июля. FINMARKET.RU -на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году. По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и необходимости в условиях санкций закупать вещества через посредников, пишет "Коммерсант". Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, полагают аналитики.

По итогам января—мая относительно аналогичного периода прошлого года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в 1,5–2 раза, рассказали “Ъ” опрошенные аналитики и участники рынка.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что объем производства субстанций вв 2022 году вырос на 24% год к году, не приводя абсолютных цифр. Там добавили, что сейчас в проработке 13 проектов под выпуск 140 позиций активных фармацевтических субстанций.