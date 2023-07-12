Операторы разгоняют мобильный интернет

12 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличитьмобильного интернета в России, которая, по данным аналитиков, падала с прошлого года, пишет "Коммерсант". О росте на 10–12% говорят в "МегаФоне" и "Вымпелкоме", МТС отмечает "незначительный рост". В сети Tele2 показатели год к году остались неизменными.

Независимые аналитики, впрочем, подтверждают рост скорости только в Московском регионе. Показатель улучшается в первую очередь за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G. Но этот механизм имеет ограничения: без выделения дополнительных частот или появления отечественного оборудования для расширения сетей, скорости могут снова начать падать уже в 2024 году.