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12 июля 2023 года 08:41

Операторы разгоняют мобильный интернет

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
12 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличить скорость мобильного интернета в России, которая, по данным аналитиков, падала с прошлого года, пишет "Коммерсант". О росте на 10–12% говорят в "МегаФоне" и "Вымпелкоме", МТС отмечает "незначительный рост". В сети Tele2 показатели год к году остались неизменными.

Независимые аналитики, впрочем, подтверждают рост скорости только в Московском регионе. Показатель улучшается в первую очередь за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G. Но этот механизм имеет ограничения: без выделения дополнительных частот или появления отечественного оборудования для расширения сетей, скорости могут снова начать падать уже в 2024 году.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  интернет,  скорость

 
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