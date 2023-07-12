За полгода продажи телевизоров превысили показатели 2021 года

12 июля. FINMARKET.RU - Число проданных в России телевизоров в первом полугодии 2023 г. превысило не только уровень января – июня прошлого года, но и уровень продаж до начала СВО и массового исхода иностранных брендов с российского рынка. Спрос на телевизоры в России закрывали китайские компании и собственные товарные марки ритейлеров.

За первые шесть месяцев этого года было продано 3,8 млн телевизоров, что на 35% выше, чем год назад, когда было продано 2,8 млн шт., и на 13% больше, чем первом полугодии 2021 г., когда россияне купили 3,3 млн устройств, пишут "Ведомости", ссылающиеся на статистику ГК "F+ tech | Марвел". Рост продаж телевизоров на 35% год к году подтвердил и руководитель департамента "Кино и звук" группы "М.видео-Эльдорадо" Алексей Никонов.

При этом в денежном выражении сегмент год к году сократился на 7,5% – со 100 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. до 92,5 млрд руб. в 2023 г. В первом полугодии 2021 г. объем рынка был на уровне 86,2 млрд руб.

Цены на телевизоры будут расти, считает генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов. По его словам, в 2023 г. закупочные цены на LCD-панели выросли на 25% в долларах США, а девальвация рубля еще на 20–25% добавит до 50% стоимости к минимальным значениям первой половины года. "Это не произойдет стремительно, поскольку у игроков еще есть запасы по старым ценам, но при текущем курсе рубля к доллару и ценах на панели в Китае мы увидим осенью цену от 12 000 руб. на базовый телевизор диагональю 32 дюйма без функции Smart", – добавил он.

В 2021 г. средняя цена самого популярного телевизора диагональю 32 дюйма была на уровне 9500 руб., в 2022 г. по причине резкого скачка курса доллара и нарушения логистики – 11 500 руб., резюмировал Пузанов.