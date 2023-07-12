Акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили могут проиндексировать на 5%

12 июля. FINMARKET.RU - Минфинпредлагает проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили в 2024 г. на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%, при этом повышеннаяне коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ.

По его словам, поправки до конца недели планируется внести в Госдуму, в рамках второго чтения законопроекта (N369931-8).

Согласно действующему НК РФ,на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 г. на 4% и составить 638 руб. за литр, подготовленныйпредлагает проиндексировать акциз в 2024 г. на 5%. В итоге в 2024 г. акциз вырастет с 613 руб. за литр до 643 руб. за литр. В 2025 г. индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 руб., на 2026 г. акциз установлен на уровне 696 руб.

Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 г. на 5% и составит 514 руб. за литр (вместо 510 руб.), в 2025 г. - 535 руб., а в 2026 г. - 556 руб. за литр.

Акциз на вино в 2024 г. составит 36 руб. за литр (рост на 5% к 2023 г.), в 2025 г. - 37 руб., а в 2026 г. - 38 руб. за литр.

При этом без изменений осталась запланированная индексация акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 г. также вырастут на 5% вместо 4% и составят 2 тыс. 731 рублей за тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 709 руб. В 2025 г. - 2 тыс. 840 руб. (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 857 за тыс. штук) и в 2026 г. - 2 тыс. 954 тыс. руб. за тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. 11 руб.

Акциз на сигары в 2024 г. вырастет на 5% и составит 292 руб. за штуку вместо 289 руб., в 2025 г. - 304 руб., в 2026 г. - 316 руб.

Останутся неизменными заложенные ранее параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно планируется проиндексировать в 2024 г. на 5% вместо 4%, он составит 58 руб. за 1 л.с. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. в 2024 г. составит 557 руб. (рост на 5%). Аналогичный рост в 5% в 2024 г. заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. (912 руб.), с мощностью от 300 до 400 л.с. (1 тыс. 555 руб.), от 400 до 500 л.с. (1 тыс. 609 руб.), на автомобили с мощностью двигателя свыше 500 л.с. ставка в 2024 г. устанавливается в размере 1 тыс. 662 руб.

Темпы роста акцизов на мотоциклы остаются на запланированном ранее уровне в 4%.