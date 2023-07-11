В 2024 году инвестиции в микроэлектронику могут составить 232 млрд руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью "Российской газете" рассказал о том, как планируется развивать отечественную микроэлектронику, какие задачи ставятся перед отраслью и насколько эффективными оказались предложенные меры поддержки. По его словам, принята программа развития, определены актуализированные цели.

"Первое - это долгосрочное взаимосвязанное планирование, включая разработку, производство и внедрение электронной продукции. Так, прошлой весной в рамках стратегической сессии по электронике мы сформировали дорожную карту развития производственных мощностей. Основная ее цель - увеличение доли российской радиоэлектронной продукции до 70% и объема выручки в 6,3 трлн рублей. В частности, уже сверстана и запущена программа по развитию электронного машиностроения, материалов и средств проектирования. Определены стартовые работы по технологиям производства. Активно развиваем перспективных направлений, таких как фотоника". - рассказал Шпак.

Существенно выросло финансирование в сегменте микроэлектроники. Если в 2020-м году выделялось 9,9 млрд руб., то в 2023 уже 147,6 млрд руб., в 2024 ожидаем 232,2 млрд руб. Эти деньги еще надо правильно и грамотно инвестировать, чтобы были те, кто в состоянии эти деньги трансформировать в продукт, подчеркнул замглавы Минпромторга.

Для сокращения срока возврата инвестиций будет выстроена модель экспорта технологического суверенитета, Прежде всего, пояснил Шпак, это государства ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. "Эти же страны могут стать нашими технологическими партнерами для выстраивания производственных цепочек", - сказа он.

Шпак также отметил, что полностью технологического цикла производства электроники на своей территории нет и не будет в ближайшие 20-25 лет ни в одной стране мира. "Продукт очень сложный, многогранный, нужна международная кооперация. Да, по определенным причинам та логистика, те связи, которые были, они сейчас нарушились, разорвались. И в этом для нас хороший шанс. Мы должны в этом изменении, складывании новых цепочек найти свое устойчивое место", - сообщил замглавы Минпромторга. Для этого, пояснил он, нужно контролировать ключевые компоненты и технологии: химия, материалы, машиностроение. Но при этом, отметил Шпак. конечно, необходимы другие страны. Это и другие рынки, и дополнительные инвестиции.