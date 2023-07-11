Материалы для отделки квартир дорожают

11 июля. FINMARKET.RU - Снижавшаяся в конце прошлого года стоимость материалов для отделки квартир снова растет. С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля. Во второй половине годамогут вырасти еще на 10–15%, пишет "Коммерсант" .. Закупкой материалов жильцы будут чаще заниматься самостоятельно: из-за нехватки специалистов и конфликтов с дольщиками застройщики сократили долю предложения квартир с отделкой.

Средняя стоимость материалов для ремонта квартир в России по итогам первой половины 2023 года достигла 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% превышает уровень первой половины 2022 года. Такие данные приводит Infoline.

Рост транспортных издержек усугубился низкими складскими запасами, считает глава группы Infoline Иван Федяков. В пример эксперт приводит сухие строительные смеси, частично выступающие производными от цемента, с перевозкой которого возникли сложности. Федяков добавляет к этому ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. "Выпуск половины видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от западного оборудования, для многих категорий требуется зарубежное сырье",— говорит он.

Российские материалы тоже дорожают.