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11 июля 2023 года 09:52
Материалы для отделки квартир дорожают
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Михаил Мордасов\ТАСС
11 июля. FINMARKET.RU - Снижавшаяся в конце прошлого года стоимость материалов для отделки квартир снова растет. С начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля. Во второй половине года цены могут вырасти еще на 10–15%, пишет "Коммерсант".. Закупкой материалов жильцы будут чаще заниматься самостоятельно: из-за нехватки специалистов и конфликтов с дольщиками застройщики сократили долю предложения квартир с отделкой. Средняя стоимость материалов для ремонта квартир в России по итогам первой половины 2023 года достигла 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% превышает уровень первой половины 2022 года. Такие данные приводит Infoline. Рост транспортных издержек усугубился низкими складскими запасами, считает глава группы Infoline Иван Федяков. В пример эксперт приводит сухие строительные смеси, частично выступающие производными от цемента, с перевозкой которого возникли сложности. Федяков добавляет к этому ослабление рубля и проблемы с зарубежными поставками. "Выпуск половины видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от западного оборудования, для многих категорий требуется зарубежное сырье",— говорит он. Российские материалы тоже дорожают.
Опубликовано Финмаркет
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