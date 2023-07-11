- - по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями;
- - по налогу на прибыль организаций в связи с доначислениями по результатам налоговых проверок;
- - по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами;
- - по платежам за пользование природными ресурсами, преимущественно в части НДПИ на нефть в связи с неуплатой рядом компаний текущих платежей и вступлением в силу решений по результатам контрольных мероприятий.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Из индикатора для расчета нефтяных налогов могут исключить цены нефти в Козьмино и по нефтепроводу "Дружба"
11 июля 2023 года 08:51
Налоговые долги компаний выросли до 2,5 трлн руб.
|0
Владимир Гердо/ТАСС
По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе, пишут "Известия". Для сравнения — дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей. В заключении комитета отмечается, что задолженность увеличивается:
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.