Налоговые долги компаний выросли до 2,5 трлн руб.

По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе, пишут "Известия"

Для сравнения — дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей.

В заключении комитета отмечается, что задолженность увеличивается:

- по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями;

- по налогу на прибыль организаций в связи с доначислениями по результатам налоговых проверок;

- по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами;

- по платежам за пользование природными ресурсами, преимущественно в части НДПИ на нефть в связи с неуплатой рядом компаний текущих платежей и вступлением в силу решений по результатам контрольных мероприятий.

Также увеличились неуплаты по налогам в рамках специальных режимов, по акцизам, по местным налогам и сборам, говорится в документе.

"В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", — сказано в заключении.

Увеличение совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений, заявили "Известиям" в пресс-службе Минфина. При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются "разовыми" и связаны со временным отражением в учете отдельных сумм, — пояснили в ведомстве.

Эксперты пояснили, что в кризис компании столкнулись с проблемами из-за нехватки оборотного капитала, поэтому у них возникли долги по НДС, налогу на прибыль, а также по текущим платежам. В 2023-м положительно на сборах может сказаться улучшение экономических показателей компаний, которые начнут восстанавливаться.