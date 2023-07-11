Расходы бюджета на пособие для семей с детьми вырастут на 35%

11 июля. FINMARKET.RU - Финансирование выплат ежемесячногов связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета увеличится в 2024–2025 гг. в среднем на 35% по сравнению с действующим бюджетом Социального фонда. Это следует из проектировок его бюджета на 2024–2026 годы, пишут "Ведомости" . В следующем году трансферты из федеральной казны на ежемесячные выплаты составят 1,61 трлн руб. (на 427 млрд руб., или на 36%, больше, чем заложено в утвержденном плане на 2023–2025 гг.), в 2025 г. – 1,72 трлн руб. (на 439 млрд руб., или на 34%, больше). В 2026 г. власти собираются направить на это 1,86 трлн руб.

Расходы бюджетов субъектов на единое пособие также вырастут. В 2024 г. будет потрачено 363,9 млрд руб. (на 109,4 млрд руб., или на 43%, больше, чем предусматривается действующим бюджетом), в 2025 г. – 392,8 млрд руб. (на 115,6 млрд руб., или на 41%, больше). Траты на 2026 г. заложены на уровне 422,9 млрд руб.

Таким образом, общие федеральные и региональные расходы на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предусмотрены в 2024 г. в сумме 1,975 трлн руб., в 2025 г. – 2,117 трлн руб. и в 2026 г. – 2,280 трлн руб.

Увеличение финансирования связано с переходом с прежнего формата выплат на единое пособие, а также с последовательным увеличением размера прожиточного минимума, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе Соцфонда.

Предполагается, что с 2024 г. единое пособие заменит все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми от 0 до 17 лет: женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им 3 лет, на ребенка в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (до достижения им возраста 3 лет).