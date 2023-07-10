Инвесторов могут обязать запустить производство ветрогенераторов в РФ

10 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг может заставить инвесторов, желающих запустить в РФ производство "суверенной ветроэнергетической установки (ВЭУ)", локализовать в России все ключевые компоненты, включая генераторы и автоматизированные системы управления (АСУ), пишет "Коммерсант" . В министерстве приняли "замечания по обязательству производства генераторов и АСУ", но пока "на бумаге не утвердили", сказал Матвей Айрапетов из департамента машиностроения для ТЭКа Минпромторга, выступая 7 июля на экспертном совете под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

В Минпромторге пояснили "Коммерсанту", что "для формирования окончательного решения" проведут совещание с заинтересованными организациями на текущей неделе.

В министерстве "поддерживают инициативы по производству высоколокализованной суверенной ВЭУ", а выпуск генераторов и АСУ в РФ будет способствовать повышению уровня локализации.

После утверждения параметров Минпромторг объявит конкурс среди инвесторов для заключения специнвестконтракта (СПИК 2.0). Победитель вложит деньги в запуск производства компонентов по иностранной технологии в обмен на налоговые льготы. Исходно претендентам на СПИК предлагали в обязательном порядке запустить в РФ производство только гондол, лопастей и ступиц, а генераторов мощностью от 4,5 МВт и АСУ - по желанию. В конкурсе на СПИК 2.0 хотят участвовать "Новавинд" (входит в "Росатом"), "Силовые машины" Алексея Мордашова и "Фортум" (подконтролен финской Fortum, находится под управлением Росимущества). Все они ведут переговоры с китайскими вендорами.