Приватизация в интересах пенсионеров

10 июля. FINMARKET.RU - В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть "приватизацию в интересах пенсионеров". С такой идеей на сессии "Долгосрочные структурные сдвиги в российской экономике" Международного финансового конгресса выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров, пишут "Ведомости"

Как считает Назаров, в РФ надо рассмотреть варианты совмещения задач развития финансового рынка и социальной политики, "подумать о том, как размещать акции госкомпаний". "Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е гг., как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой - позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка", - заявил руководитель НИФИ.

Он пояснил, что есть несколько моделей такого рода приватизации. Первая, линейная, - это направление полученных за счет продажи госпакетов денег на увеличение пенсии. "То есть прямая монетизация, условно, через разовую надбавку", - пояснил Назаров.

Вторая - формирование пула бумаг под приватизацию и их передачу в собственность граждан через пенсионные фонды и управляющие компании. Тогда будущиеначнут более детально следить, например, за инвестпрограммами компаний, за тем, чтобы они "строили меньше дворцов, башен, а больше занимались инвестициями в инфраструктуру для разворота на восток или другие необходимые направления", резюмировал глава НИФИ.