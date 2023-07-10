.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 июля 2023 года 11:20
Приватизация в интересах пенсионеров
|1
Станислав Красильников/ТАСС
10 июля. FINMARKET.RU - В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина предложили рассмотреть "приватизацию в интересах пенсионеров". С такой идеей на сессии "Долгосрочные структурные сдвиги в российской экономике" Международного финансового конгресса выступил руководитель НИФИ Владимир Назаров, пишут "Ведомости". Как считает Назаров, в РФ надо рассмотреть варианты совмещения задач развития финансового рынка и социальной политики, "подумать о том, как размещать акции госкомпаний". "Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е гг. приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой - позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка", - заявил руководитель НИФИ. Он пояснил, что есть несколько моделей такого рода приватизации. Первая, линейная, - это направление полученных за счет продажи госпакетов денег на увеличение пенсии. "То есть прямая монетизация, условно, через разовую надбавку", - пояснил Назаров. Вторая - формирование пула бумаг под приватизацию и их передачу в собственность граждан через пенсионные фонды и управляющие компании. Тогда будущие пенсионеры начнут более детально следить, например, за инвестпрограммами компаний, за тем, чтобы они "строили меньше дворцов, башен, а больше занимались инвестициями в инфраструктуру для разворота на восток или другие необходимые направления", резюмировал глава НИФИ.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, приватизация, пенсионеры, инициатива
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
BVV 10.07.2023
Очередной распил готовят конечно. Простые россияне от этой власти имели только невзгоды и нищету. Обогатятся на этой прихватизации только чиновники и палицаи может быть, а основной куш конечно достанется друзьям царя, как всегда. Эта новая приватизация ещё только началась, а рубль уже как ненужный упал, чтобы приватизированные активы выросли в цене! А теперь Сахипзадовна начнет самоотверженно за наш счет бороться с инфляцией, после чего госам придется выкупать построенную халтурку в человейниках, чтобы не допустить безработицы, поскольку с одной стороны за этот рубль уже и гастеры на стройках не хотят работать, а с другой - ипотека станет так дорога, что ее будут брать все меньше, и спрос на жилье упадет. С другой стороны - как рублю не падать, если его возмещение распродается? Так что всякая приватизация фундаментально обязательно должна приводить к девальвации национальной валюты. То есть, по сути, приватизация в нынешних условиях это часть разворовывания накоплений граждан. Вместо повышения эффективности имеющихся в распоряжении государства производств за счет реформы законодательной базы, написанной халтурщиками, государство отказывается работать и сливает последнее в частные руки, которые не заинтересованы платить налоги
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.