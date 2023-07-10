Предложение жилья для аренды в РФ снизилось в 2 раза

10 июля. FINMARKET.RU - В крупных городах России за год предложение арендного жилья сократилось в 2 раза, рассказали "Известиям" участники рынка недвижимости.

В городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях предложение арендного жилья за год сократилось на 53%, за последний месяц - на 15%, сообщил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его словам, с начала текущего года показатель уменьшился на 37%.

"Число лотов, доступных для аренды, снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов, - сказал Попов. - Обычно с декабря по март объем предложения растет, и лишь затем начинается его сокращение".

По информации эксперта по недвижимости федеральной компании "Этажи" Никиты Налимова, в крупных городах объем предложения сократился на 8-10%, притом что традиционно спрос на съемные квартиры начинает расти только во второй половине июля. За год, по его словам, квартир в экспозиции стало меньше на 50%.

Как отмечают эксперты, часть сдававших квартиры сейчас решили их продать, также начали возвращаться уехавшие за границу россияне. С началом делового сезона арендные ставки могут подняться на 10-15%, прогнозируют эксперты.