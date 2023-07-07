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07 июля 2023 года 10:29

Предприятия столкнулись с нехваткой кадров

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Предприятия столкнулись с нехваткой кадров
7 июля. FINMARKET.RU - Предприятия столкнулись с рекордной нехваткой кадров, следует из опроса работодателей специалистами ИНП РАН в мае, его результаты представлены в мониторинге "Российские предприятия весной 2023 года: борьба с последствиями санкций и взаимоотношения со структурами государственной власти", пишет "Коммерсант". Особенно очевидным кадровый дефицит стал на фоне восстановления экономической активности: спустя год после начала "санкционной войны" уже 31,5% опрошенных предприятий считают, что не пострадали от санкций (в 2022 году - 18%), а доля предприятий, намеренных запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, в 2023 году выросла в полтора раза (40% вместо 26% в 2022 году).

На этом фоне доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений - до 50% (об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6% опрошенных).

В борьбе с дефицитом рабочих рук многие предприятия пересматривают требования к количеству и качеству работы и сотрудников HR-департаментов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  компании,  кадры

 
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